Ingvild Flugstad Østberg har koblet et solid grep i sammenlagtkampen i Tour de Ski. 28-åringen leder konkurransen 35,4 sekunder foran russiske Natalja Neprjajeva når det gjenstår to etapper.

Landslagssjef Vidar Løfshus er sikker på at det blir norsk suksess på toppen av monsterbakken.

– Hvem som vinner? Det blir selvsagt to norske. Klæbo og Østberg. Ingvild viste i forrige sesong at hun er veldig god i bakken. Hun må dumme seg ut i morgen for ikke å forsvare den ledelsen hun har. Johannes har vi aldri sett verken i klassisk-løypen eller bakken. Han er en god klassisk-løper. Jeg tror han både har kropp og teknikk til å gå bra i alpinbakken, sier Løfshus.

Østberg er ikke like sikker som sjefen.

– Vidar sier mye rart. Han får sagt det, han. Det er hyggelig å høre hvor listen ligger. At jeg driter meg ut hvis det ikke går. Jeg gjør alltid mitt beste, sier Østberg.

Forrige sesong endte hun 35 sekunder bak Heidi Weng på den nest siste etappen (10 km klassisk) i Val di Fiemme. Sesongen før endte hun hele ett minutt og åtte sekunder bak svenske Nilsson på samme distanse.

– Lørdagens etappe har vist seg å være veldig avgjørende. Det gjelder å holde koken. Jeg skal være mentalt forberedt, og så må selvfølgelig utstyret også være konkurransedyktig, sier Østberg.

Løfshus er sikker på at Gjøvik-jenta har lært av feilene fra tidligere sesonger.

– Jeg tror Ingvild både er klokere og i bedre form i år. De to siste årene hadde hun bare passe ski. Men hun får sikkert litt ekstra nerver, selv om jeg ikke er redd for at hun skal gi fra seg det forspranget hun har, sier landslagssjefen.