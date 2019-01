Tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng er to av de største fremtidshåpene på kvinnesiden i norsk langrenn.

I årets Tour de Ski er det Lotta som har gjort sine saker best av søstrene. Hun ligger på 10. plass etter fem av sju konkurranser. Tiril er nummer 12.

Selv om de andre norske landslagsløperne er på reisefot med tvillingene langt over 100 dager i året, sliter også de med å se forskjell på dem.

Det innrømmer Ingvild Flugstad Østberg.

– Å herregud. Det er ikke bare første gang jeg traff dem at jeg slet med å se forskjell. Jeg sliter fortsatt. Jeg sa feil seinest i går. Men det begynner å bli litt bedre nå. Jeg har fått Tiril på lag, så nå begynner jeg å klare det litt oftere. Men når de kommer med like klær, luer, briller, ski og staver er det litt vanskelig. Det er fint at Tiril har vest med navn på. Ellers må man ta en sjanse iblant, ler Østberg.

Også langrennssjef Espen Bjervig blir usikker når han ser tvillingene.

– Jeg har ingen sjanse. Jeg tar feil hele tiden. De ser helt like ut. De er like blide og like hyggelige. Trikset jeg bruker er at alle har navn på bagene. Da kan jeg se det, sier han.

Heidi Weng tar også feil av Weng-søstrene, men det er det en grunn til.

– Det går veldig bra for min del. Jeg ser forskjell på dem. Det er ikke så vanskelig, sier hun.

– Hva skiller dem?

– Når man blir kjent med dem ser man forskjell på utseendet. Det tok litt tid i starten. Jeg kan fortsatt si Lotta til Tiril. Jeg vet hvem som er hvem, men jeg sier noen ganger litt feil navn, smiler Weng.