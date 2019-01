Derfor er sex bra for forholdet: – Produksjonen av dette hormonet eksploderer

Tiden etter ferier er høysesong for samlivsbrudd, men det er mange grep man kan ta for å få forholdet til å blomstre også i 2019.

Psykolog og samlivsterapeut Eva Tryti har forståelse for at julen kan slite ekstra på parforholdet.

– Vi har hatt tid til å se hverandre. Jo kaldere og mørkere det blir, og jo mer vi er innesperret sammen, desto verre blir det. Og så har vi sett litt svigerfamilie og slekt, og det har gjerne vært litt mye folk, sier Tryti til God morgen Norge.

Tryti understreker videre at mange også har for høye forventninger til ferien.

– Det er ofte at man har hatt stygge krangler og brutte forventninger. Ofte er det en generell frustrasjon, og en følelse av at noe må gjøres, forteller Tryti.

Sex som nyttårsforsett

En annen viktig faktor som gjerne blir nedprioritert i julen, er sexen. Og det kan være spikeren i kista for parforholdet, skal vi tro sexolog og familieterapeut Thomas Winther.

– God sex gjør at tilhørigheten til partner blir mye større. Man føler at man er mer i glad i personen man er sammen med, sier Winther til God morgen Norge.

– Ved fysisk kontakt produserer kroppen kjærlighets- og nærhetshormonet kalt oxytocin. Når man har sex eksploderer produksjonen av oxytocin fordi man har så mye hudkontakt og får orgasme. Og det er grunnen til at man aldri er mer nær partner enn etter at man har hatt sex, forklarer Winther.

Sexologen mener også at par bør gå inn i det nye året med noen nyttårsforsetter knyttet til sexlivet.

– Vi lager så mange nyttårsforsetter om at vi gå ned i vekt, trene og spise sunnere. Hvorfor ikke lage et nyttårsforsett om at man skal ha mer sex og bedre sex, spør Winther.

Få forholdet til å vare

Det er imidlertid ikke bare et sunt sexliv som er viktig for å få forholdet til å vare. Tryti har utarbeidet en liste på tre punkter.

Bli enige om arbeidsfordelingen hjemme. Det er viktig at begge gjør like mye, slik at det føles rettferdig. Legg en plan for hvordan dere fordeler husarbeid og barnestell. Forskning viser at lange, gode kroppsklemmer hver dag gjør at man blir mer glad i hverandre. Ryggraden i et godt forhold, bortsett fra sex, er vennskap. Det er viktig å bruke tid sammen og snakke sammen hver dag.

– Man må prøve å være venner og være sammen, men man må også få alenetid. Og det kan være veldig viktig for å orke å være partnere etterpå, skyter Thomas Winther inn.