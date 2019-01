22. januar trekker juryen seg tilbake for å vurdere skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken.

Fredag møtte riksadvokat Tor-Aksel Busch i ankesaken mot Jensen for å forklare seg om etterforskningen.

Etterpå møtte Jensen de oppmøte journalistene.

– Jeg mener vi har funnet klare svakheter i etterforskningen av denne saken. Disse svakhetene var viktige i tingrettens dom, så sånn sett håper jeg at vi har fått belyst saken enda bedre i denne runden, sier Jensen.

Høsten 2017 falt tingrettens dom mot Eirik Jensen. Oslo tingrett fant den tidligere polititoppen skyldig i grov korrupsjon og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Han ble dømt til 21 års fengsel.

Slitsom ankesak

Jensen sier ankesaken, som snart har vart i fire måneder, har vært slitsom.

– Dette krever mye av meg, av samboeren min og av advokatene mine. Vi jobber hele tiden med detaljene for å få belyst saken best mulig. Dette er som å stå i kruttrøyken i ukesvis, og jeg har opplevd at jeg må svare for alt mulig, også ting som ikke er relevant for straffesaken, sier Jensen.

Han er åpen på at han har trengt å jobbe mye med det mentale, også med tanke på eventuelle utfall i saken.

– Jeg har fått god hjelp av folkene rundt meg, og har også fått hjelp av lege, sier han.

– Hund i bur

Det er et par uker til juryen kommer med sin avgjørelse i saken, og Jensen tør ikke tenke tanken på at han snart kan være en fri mann.

– Er livet ditt over om du blir dømt?

– Over og over. Det blir jo som å leve som en hund i bur. Tanken på 21 år er uutholdelig, sier han.

– Er du sikker på frifinnelse?

– Du kan aldri være sikker på noen ting, og nå handler det bare om å holde guarden oppe og kjøre på helt til mål. Jeg tar en dag av gangen, det er slik jeg har måttet leve de siste fem årene, sier han.

Jensen sier han og hans advokater har funnet store svakheter i politietterforskningen, og mener dette er svakheter de har fått tydelig fram i ankesaken.

Han tror de to neste ukene blir svært tøffe.

– Jeg er like spent som dere. Alt kan skje. Jeg tør ikke engang tenke tanken på å bli en fri mann, sier han.