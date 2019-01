​Se hele pressekonferansen i vinduet øverst.



– Vi har avlyst pressekonferanse med Horneland, for å presentere ham som ny trener. Bakgrunnen er at det ble hysterisk bråk med Haugesund torsdag, sier styreleder Ivar Koteng på fredagens pressekonferanse.

– Vi blir hengt ut så inni hampen. Vanligvis pleier vi ikke å forsvare oss så voldsomt, men vi føler vi har et behov for det, fortsetter Koteng.

Mye støy, lite søvn

– Det har vært mye mediastøy. Lite søvn og mye tankevirksomhet. Det er litt rart at vi skal komme i en situasjon der vi mener vi har oppført oss svært fint overfor tidligere arbeidsgiver og treneren. Vi synes det er litt rart, sier Koteng til TV 2.

Styrelederen forteller at det ikke er noen enkel situasjon for Horneland heller.

– Han er litt lei seg, han som oss, for at det er blitt som det er blitt. Det blir påstått at vi ikke har opptrådt i tråd med god forretningsskikk. Det vil vi ta sterk avstand fra. Han er lei seg for at han blir fremstilt i et sånt lys, sier Koteng.

– Som sagt vet vi ikke hva som skjer når det kommer til Haugesund, men 1. februar har vi selvsagt fokus på.

Tilbød 1,1 millioner

Koteng fortalte pressen hva Rosenborg har tilbudt Haugesund i kompensasjon for Horneland.

– Vi tilbød Haugesund 1,1 millioner kroner for å få ham frigitt for i praksis ni arbeidsdager, sier Koteng.

Rosenborg har ikke tatt stilling til om de skal komme med et nytt bud.

Styrelederen mener klubben har oppført seg ordentlig.

– Vi oppfatter at vi har oppført oss ordentlig og raust, og har i prinsippet ingenting å forhandle med Haugesund om. Vi tilbudte en stor sum, for at Eirik og assistenttrener skulle begynne her litt tidligere i januar. Det er den situasjonen vi har opplevd, forklarer Koteng og legger til:

– Så hevder selvfølgelig Haugesund alt mulig rart, som vi ikke har et forhold til. Vi ser jo at juristene har sett på saken nå, det er ingen tvil om at den seneste ansettelseskontrakten med Eirik er den som gjelder og at han har en måned oppsigelse, sier Koteng og forteller at Horneland for øyeblikket befinner seg i Trondheim.

– Det er ingen tvil om at han blir Rosenborg-trener, men han får ikke starte før 1. februar, understreker Koteng.

​Saken oppdateres.