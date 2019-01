Det var representanter for viltnemnda som felte reven i Aronneskjosen, mindre enn en kilometer fra stedet der en rev påførte en baby i en barnevogn kloremerker på kinnet første nyttårsdag.

– Vi tror det er reven som angrep den lille babyen vi har skutt i dag. Det føles godt å endelig felle reven, når vi har jaktet på den i flere dager, sier jeger i viltnemndas jaktlag Harald Mikkelsen til TV 2.

Det var 1. januar at Bjørn Milliam Angell hørte rare lyder på babycallen. Da han stormet til barnevogna så han en skabbrev stå med hodet nedi barnevogna.

Reven hadde rukket å lage kloremerker på 10 måneder gamle Sander, før faren fikk skremt den bort.

Skremmende opplevelse

Selv etter at Angell hadde kastet en blomsterpotte på reven, sto den og freste mot ham.

Etter hendelsen, som var svært skremmende for familien, gikk politiet ut og advarte foreldre i Alta mot å la barn sove ute når den agressive skabbreven lusket rundt.

Disse tre dagene, siden reven angrep babyen, har det gått jaktlag rundt i området for å prøve å finne den.

Både viltnemnda i Alta kommune og frivillige, der i blant babyens far, har jaktet på reven.

– Vi fant reven under en brakkerigg på et industriområde, under en kilometer fra stedet hvor den angrep babyen. Vi fikk skremt den frem og avlivet den med ett skudd, sier Mikkelsen som er rimelig sikker på at de har felt riktig rev.

Undersøkes for rabies

Mattilsynet vil nå sende reven til Veterinærinstituttet for å undersøke om den har skabb eller rabies.

Reven kan ha kommet over grensen fra Russland eller Finland og dermed tatt med seg uønsket sykdom inn i Norge, sier fungerende avdelingssjef May-Tone Iversen i Mattilsynet i Finnmark.

– Vi tar alle forholdsregler, og vi vil ta den inn for å undersøke den. Det er sagt at det er en skabbrev, men atferden tyder på at det kan være andre ting, også rabies, sier Iversen.

Onsdag fikk den ti måneder gamle gutten rabiesvaksine, og faren forteller at det etter omstendighetene går bra med ham.