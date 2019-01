Fem unge menn, to på 17 år, to på 18 år og en på 19 år, må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for grov vold mot to personer.

Det var ved 01-tiden natt til 5. juni i 2018 på Haugenstua i Oslo at de fem skal ha angrepet to menn i 20-årene.

De to mennene er fettere.

– Brukte machete

Ifølge tiltalen utarbeidet av Oslo statsadvokatembeter, slo eller sparket alle fem de to mennene gjentatte ganger mot kroppen og hodet.

De skal også ha brukt batong, og stakk en av personene med kniv og/eller machete i leggen og låret.

Også den andre mannen ble også stukket med kniv og machete i leggen.

Begge ble sendt til sykehus med det som i første omgang ble omtalt som uavklarte skader, men de skal ikke ha fått varige skader etter hendelsen.

En av de tiltalte skal også ha slått til en annen person i hodet med en batong under situasjonen som oppsto på Haugenstua natt til 5. juni.

For alle tilfellene heter det etter tiltalen at:

«Kroppsskaden er grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge skade eller sykdom av noen varighet og for øvrig om den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, er begått av flere i fellesskap og er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap».

– Lei seg

TV 2 har vært i kontakt med bistandsadvokaten for de to fornærmede mennene, Sverre Sjøvold, fredag.

Han ønsker ikke kommentere saken på vegne av sine klienter.

De tiltalte skal alle møte i retten for å forklare seg under hovedforhandlingene.

TV 2 har snakket med flere av forsvarerne i saken.

– Min klient vil komme tilbake til skyldsspørsmålet i retten. Han er innstilt på å forklare seg, sier Annette Barlinn, forsvarer for en av mennene.

Anders Westeng forsvarer en av de andre mennene.

– Min klient erkjenner at fornærmede er utsatt for vold og er lei seg for dette, men er ikke enig i at han ble frarøvet friheten i den perioden handlingen gjelder, sier Westeng til TV 2.

Det er satt av fem dager til rettssaken i Oslo tingrett.