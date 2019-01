Tid for hjem tilbake i samme hus etter ti år: – Hjelp, vi er blitt familie!

For drøyt 10 år siden falt vi for en søknad fra en ung musiker som ønsket å få pusset opp stue og et bittelite kjøkken. Han var veldig klar på at han ikke ønsket en A4-løsning, og han håpet på et sosialt rom, med god stemning. Det fikk han.

Her ble det bygget bar, et kjøkken med egen roteavdeling, hvor det var plass til musikkinstrumenter. Her slo vi oss løs med ulike tapeter og kreative lamper. Definitivt ikke A4.

Ny søknad

Og så falt vi igjen for en søknad – denne gangen fra hans kone som har kommet til i løpet av de ti årene som har gått.

– Hjelp, vær så snill. Den gangen var han ungkar og spellemann, nå er han småbarnspappa og familiemann. Vi trenger ny oppussing!

FOTO: Pandora Film/ TV 2

Fristelsen ble for stor, dette hadde vi lyst til å gjøre. Designer Morten hadde ikke fått vite at vi hadde vært der før, og det var riktig artig å se ham undre seg over de kreative lampene og den uvanlige bruken av tapeter.

Han lo da også godt da det ble avslørt at det var vi som hadde vært der for 10 år siden, og han ble veldig motivert til å finne på nye ting i det samme rommet.

Designers plan

Det er igjen klart at de ønsker en løsning spesielt for dem, ikke en løsning som er lett å velge for resten av verden.

Det første Morten designer tenker på er å få laget en tapet som vil passe denne familien. Noe lekent, om livet, en liten gest til akkurat dem.

Så ønsker han å gjøre kjøkkenet på nytt, ta bort det lille roterommet bakerst og heller prioritere større og mer praktiske arbeidsflater. Blått blir fort et tema, skikkelig blått og skikkelig blankt.

I stuen vil han fjerne døren ved sofaavdelingen, den er ikke nødvendig, det holder med inngang ved kjøkkenet. Dette gir rom for en større spesialbygget sofa, blå selvfølgelig.

Også peisen ønsker han å endre, det hadde vi ikke kapasitet til sist vi var der.

Stikkord for planen er blått, kreativt, spesialtilpasset og humørfylt.

Arbeidet

Vi fjerner det gamle kjøkkenet, river veggen mot roterommet, og gipser der det er nødvendig. Plater over døren i stuedelen.

De tapetserte veggene blir grunnet med spesialgrunning for tapet og flikksparklet der det er nødvendig, klare for ny tapet noen steder og maling andre steder.