– En ripe i lakken for Rosenborg

– Koteng er en enkel mann i positiv forstand. Han går ikke mange omveier, og han sier ting rett ut. Det har jeg også merket gjennom et liv i media. Ting som kommer ut kan oppfattes feil. Og i et par sammenhenger kunne han nok formulert seg på en annen måte. Men det er Ivar. Om de vil ha han som styreleder, må du ta de smellene også, sier Mini.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, tror at mange sitter igjen med et inntrykk av at Rosenborg får gjøre som de vil - og at det har sånn mange har oppfattet dem i en årrekke.

– De har så mye makt at det de gjør, vil til slutt føre frem og RBK får det som de vil. Det kommer til å skje i dette tilfellet også. Horneland er ikke ønsket i Haugesund etter å ha vært gjennom alt dette. Men Haugesund vil ha en sum av Rosenborg. Men Rosenborg har en fremgangsmåte og en væremåte de siste sesongene som ikke er sjarmerende overfor de mindre klubbene og resten av av Fotball-Norge. RBK har en god del å gå på der, sier Mathisen.

Full uenighet om kontraktene

Stridens kjerne ligger i de to klubbenes oppfattelse av kontraktene til Horneland i Haugesund. FKH mener at den nye kontrakten som ble signert på senhøsten, ble terminert og at den derfor ikke er gjeldende. For at Horneland skal bli RBK-trener, må man etter deres mening dermed komme frem til en sum - noe partene ikke klarte å bli enige om.

RBK mener derimot at den nye kontrakten er gjeldende og at den mye omtalte klausulen gjør Horneland i stand til å si opp avtalen med én måneds oppsigelsestid. Det hevder FKH ikke stemmer. De mener at klausulen ikke gjelder klubb-bytte.

– Når styrelederen til FKH går ut og er detaljert, håper jeg at han har sjekket ting og alt på det rene. Men man skal være forsiktig med å være for bastant. Jeg ser at folk tenker at dette bare er RBKs skyld. Man føler at de tar seg til rette, sier Mini.

Ser man bort fra kaoset rundt kontrakter og ansettelse, mener Mini likevel at Horneland kan vise seg å være en lur ansettelse av Rosenborg.

– Man skal huske på at da Kåre Ingebrigtsen kom til RBK, kom han fra en assistentjobb i Viking. Her er det absolutt mulighet for Horneland til å ta steget opp blant store trenere. Men alle skjønner, også Horneland, at han ikke var topprioritet da man tenkte hvem som skulle blir ny RBK-trener, sier Mini.