Lene (45) fikk sjokk da regningen kom i posten: – At dette kommer i tillegg er en stor belastning

For mange kan prisen på en begravelse bli en økonomisk byrde man ikke er forberedt på.

Da TV 2 hjelper deg sjekket prisen på fem forskjellige byråer i 2016, havnet det billigste alternativet på 31.830 kroner.

Lene Næsgaard fra Trondheim mistet begge foreldrene sine i løpet av ett år. Hun reagerer sterkt på alle kostnadene som følger med når man skal gi sine nærmeste en verdig begravelse.

– Det er forferdelig mange utgifter som man ikke får gjort noe med, og man føler seg litt bundet, sier hun til TV 2.

Denne saken ble først omtalt i et debattinnlegg i Adresseavisen.

– Trist

Da moren til Næsgaard døde i fjor, fikk hun og resten av familien sjokk da regningen kom i posten.

– Vi endte opp med en regning på 75.000 kroner totalt, dette til tross for at vi ba om den billigste kisten og at vi prøvde å kutte kostnadene så mye som mulig, sier hun.

Næsgaard synes det er trist at mange blir tvunget til å måtte spare inn på kostnadene for gravferden til sine nærmeste.

– Det blir fort et etisk dilemma. Skal jeg spare penger eller skal jeg gi foreldrene mine en verdig begravelse?, sier hun.

– Presser ingen

45-åringen mener det er en stor belastning for de pårørende når man må stresse over de dyre prisene midt oppe i et dødsfall.

– Mange snakker om at det er dyrt, men ingen makter å ta noe tak i det fordi man står midt i sjokket og sorgen over å ha mistet en av sine nærmeste, sier Næsgaard.

Eier og driver av Flatås begravelsesbyrå i Trondheim, Stig Morten Flatås, sier til TV 2 at han ikke kjenner til den konkrete saken, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– For Flatås begravelsesbyrå er det veldig viktig for oss å gi kunden korrekte opplysninger om valgmulighetene de har når det kommer til planleggingen av en begravelse, sier han.

– Mange vil ha en verdig og stor begravelse, og for mange er dette langt over minstestandard. Da blir en begravelse dyr, sier Flatås videre.

Forsvarer prisen

Han påpeker at de er opptatt av å ikke presse noen til å lage en dyr begravelse.

– Jeg føler at vi i samtalene med våre kunder opplyser hvilke muligheter de har. Etter samtalen føler vi oss rimelig sikker på at kunden kan håndtere det tilbudet som er fremlagt, sier Flatås.

Eieren av Norges eldste begravelsesbyrå forsvarer de høye prisene, og sier at det er mange aktører som skal ha penger, og at byrået i seg selv ikke sitter igjen med så mye.

– Ut i fra de tjenestene som ytes, mener jeg prisene er ganske greie, sier Flatås.