Sarpsborg 08 bekrefter at den talentfulle kantspilleren Tobias Heintz blir solgt til den tyrkiske klubben Kasimpasa.

Unggutten har imponert denne sesongen, som i Europaligaen da han scoret på et vakkert langskudd hjemme mot tyrkiske Besiktas.

– Vi er stolte i dag. Tobias Heintz er på mange måter et produkt av spillerutviklingsarbeidet i Sarpsborg 08. Etter at han kom fra Sprint-Jeløy har han tatt steg på steg. I høst fikk han gjennombruddet i Europa League og var tellende for oss i flere kamper. Når vi nå fikk et bud vi mente var riktig for både spiller og klubb, kan vi ikke annet enn å ønske Tobias lykke til videre. Dette er helt etter strategien vår, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Sarpsborg 08 opplyser at Heintz har signert en tre og et halvt års avtale med klubben som for øyeblikket ligger seks poeng bak ligaleder Basaksehir.

Berntsen opplyser at klubben har sikret seg en del av et mulig videresalg. Ifølge VG betaler Kasimpasa mellom ti og 15 millioner kroner for 20-årige Heintz.

– Tobias har vært tydelig på at dette er en mulighet han ikke ville la gå fra seg. Det har vært lange forhandlinger, men slik må det også være. Vi skal ha riktig pris for spillerne våre og det har vi fått nå.