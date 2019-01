Tidligere drapsdømt holdt eks-kjæresten innesperret i leilighet i en uke: – Hun er livredd

I en uke i november 2016 skal en kvinne i 40-årene ha blitt sperret inne i en leilighet i Oslo.

Hun skal jevnlig ha blitt gitt sovetabelletter, og truet med at hennes nærmeste ville bli skadd om hun stakk av.

Mandag må en mann i 50-årene møte i retten, tiltalt for frihetsberøvelse, samt en lang rekke trusler og andre forhold, mot kvinnen.

De to er eks-kjærester.

Trusler

Kvinnen, som har flere barn, ble gjentatte ganger truet til å møte mannen ved at han truet med å gjøre barna hennes noe.

Han truet også med å sende kriminelle til kvinnens nærområde øst i Oslo, for å få dem til å skade hennes kjære.

Dette skal ha vært etter at forholdet deres var slutt.

Mannen skrev ifølge tiltalen blant annet at han skulle «skjære henne opp», og at han skulle «sørge for at henes nærmeste skulle dø, at de skulle lide, og at faren til hennes datter skulle bli blind, miste øyne og ben og skulle havne på Sunnås, og at datteren skulle vokse opp uten foreldre».

Til tross for at mannen fikk besøksforbud ovenfor kvinnen, fortsatte han å ta kontakt med henne.

Han skal også ha forsøkt å få kvinnen til å trekke sin forklaring til politiet, og skrev trusler av denne typen:

«Hva i all verden skjer etter en rettsak og evt dom med den som lagde saken?».

«Skal ikke sone. Si det faan ikke en gang til. Trekk alt i dag. Redd for polit? De passer deg ikke etter saken. Do it. Møt meg i dag. Tro faan meg ikke at du slipper det. Fortsatt kjærester, helt til døden».

Truet av fly

En annen hendelse som er blitt et eget tiltalepunkt, handler om en flytur fra København.

Det var i begynnelsen av 2017 at mannen skal ha truet kvinnen av flyet, ved å ta tak i nakken hennes og si at hun måtte forholde seg rolig og følge ham ut av flyet, heter det i tiltalen. De to hadde da vært på tur sammen.

Det siste året, siden saken ble anmeldt, har kvinnen bodd på hemmelig adresse.

– Hun er livredd. Dette er en person hun har vært i et forhold med tidligere, og som siden har vært plagsom ovenfor henne i lang tid, sier kvinnens bistandsadvokat, Harald Johannessen, til TV 2.

Han sier kvinnen gruer seg til rettssaken, og har bedt om at tiltalte går ut av rommet når hun skal innta vitneboksen.