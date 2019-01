AC Milan har kommet med en forespørsel til Fulham om Stefan Johansen (27), melder Sky Italia. Norges landslagskaptein var en nøkkelspiller i opprykkssesongen, men har slitt med spilletid i Premier League.

Johansens kontrakt med Fulham går ut til sommeren, og som bosmanspiller kan han skrive under for en ikke-engelsk klubb denne måneden.

Calciomercato siterer Sport Mediaset som hevder at Arsenals Aaron Ramsey (28) har signert en kontrakt med Juventus gjeldende fra sommeren av. Waliserens nåværende kontrakt med Arsenal går ut til sommeren. Det ryktes også at overgangen kan bli en realitet allerede i januar.

Watford, Fulham og West Ham er alle interessert i angrepsspilleren Gregoire Defrel (27), hevder Sky Italia. Franskmannen, som er utlånt fra Sampdoria til Roma, har scoret seks mål på 18 kamper så langt i Serie A-sesongen.

Mario Balotelli (28) kan gjøre et sensasjonelt comeback i Premier League. Ifølge Mirror vurderer Newcastle å hente urokråka for å forsterke angrepsrekka.

Chelsea har bestemt seg for at de ikke skal forsøke å hente Gonzalo Higuaín (31) fra AC Milan i januarvinduet, skriver Goal.

De kommer heller ikke til å la Cesc Fabregas (31) fullføre sin overgang til Thierry Henrys Monaco før de har funnet en midtbanespiller som kan erstatte spanjolen, skriver Calciomercato.

Ifølge Sky Sports har Bayern München kommet med et tredje bud på Chelsea-talentet Callum Hudson-Odoi (18). Men til tross for et bud på nesten 330 millioner kroner, håper Chelsea i stedet at Hudson-Odoi forlenger kontrakten som løper ut om 18 måneder, melder Daily Mail.

Crystal Palace har lagt inn et bud på drøyt 70 millioner kroner for Brann- og Everton-floppen Oumar Niasse (28), melder The Sun.

Ifølge Love Sport er Fulham i ferd med å sikre seg Gary Cahill (33) på lån fra Chelsea, noe som vil innebære at Timothy Fosu-Mensah (21) sendes i retur til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Ajax-stjernene Frenkie de Jong (21) og Matthijs de Ligt (19) er brennhete, og nå hevder Marca at PSG har kommet med et tilbud ingen andre klubber i Europa, ei heller Barcelona, kan matche. Spanjolenes eneste håp er at de Jong heller ønsker å dra til Spania.

Bournemouth og Cardiff ønsker begge å hente Nathaniel Clyne (28) fra Liverpool, skriver Daily Mail. Eddie Howe ønsker Liverpool-backen på lån ut sesongen fordi både Adam Smith og Simon Francis er ute med langtidsskader.