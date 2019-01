Statsmeteorolog John Smiths er en ivrig skigåer, men han fikk seg en lite hyggelig overraskelse da han la ut på skitur i Knuttjernsløypa i Lørenskog 1. nyttårsdag.

Noen hadde nemlig strødd grus et lengre stykke innover skiløypene.

Han la ut bilder av det overraskende synet på Facebook.

«Lørenskog kommune har strødd lysløypa med grus! Makan!», skrev den kjente meteorologen.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Aller først lurte jeg på hva i all verden som hadde skjedd. Det var et veldig snodig syn. Man skulle tro det ringte en bjelle når man ser skisporene som gikk her, sier Smits til Romerikes Blad.

Han forteller videre at det så ut som at de som kjørte, hadde oppdaget tabben etter noen hundre meter, og fikk skrudd av strømaskinen, likevel var det spor av grus også videre innover.

Legger seg paddeflate

Lørenskog kommune har funnet ut at det var en av deres entreprenører som står bak den «grus-omme» tabben, og de legger seg paddeflate.

– De hadde ved ert uhell strødd om lag 150 meter innover. Det er klart det er en kjempefeil og de har beklaget dypt. De gjør ikke det igjen for å si det sånn, sier avdelingsleder for kommunalteknikk i kommunen, Lasse Smith til TV 2.

Han forteller at folk fra kommunen har vært ute og fjernet grusen i morgentimene i dag. Takket være det knallharde og isete føret, var det det en forholdsvis enkel jobb å få fjernet grusen, ifølge avdelingslederen.

– Nå har gutta vært ute med kostemaskin som egentlig brukes på skøytebaner, så nå skal det være greit igjen, sier Smith.

– Rene stålisen

Han forteller at skiforholdene i området er omtrent like begredelige som på Østlandet for øvrig, og vil ikke uten videre anbefale folk til å ta seg en tur.

– Hvis du går på ski her nå så tror jeg du slår deg i hjel. Det er hardt, veldig hardt. Det er rene stålisen, sier Smith i kommunen.