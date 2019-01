Eirik Søfteland er kjent fra TV-program som Idol, Århundrets stemme og Skal vi danse.

Søfteland kom på andreplass i begge sangkonkurransene, mens i Skal vi danse kom han seirende ut i 2013 sammen med dansepartner Nadya Khamitskaya.

Nå har han nok en seier, denne gang på hjemmebane.

Pakke nummer 24

Det var Søftelands kjæreste, Mia Helene Lindborg, som først delte nyheten på hennes private Instagram-profil.

Der skrev hun: «He liked it, so he put a ring on it», og postet et nydelig bilde av ringen foran juletreet.

Søfteland forteller til TV 2 at han er utrolig lykkelig for at hun sa ja.

– Det skjedde på julaften. Vi var hos svigermor. Ringen var pakke nummer 24 i pakkekalenderen. For ja, jeg har gitt Mia pakkekalender, sier han lattermildt.

Kjærester lenge

At paret har vært sammen lenge, er det ikke tvil om. Nøyaktig hvor lenge, er det derimot litt uenighet rundt.

– Spør du meg har vi vært sammen i 7 år, men spør du Mia er det bare 6 år, forteller Skal vi danse-vinneren.

Søfteland mener at ringen ikke forandrer forholdet.

– Det er egentlig ikke så veldig annerledes. Vi er fortsatt like glade i hverandre, men planleggingen av bryllupet er jo så vidt begynt.