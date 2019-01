Tottenham har ikke vunnet et eneste trofé siden ligacuptriumfen i 2008, men det uroer ikke manager Mauricio Pochettino.

Han er opptatt av enda større ting.

I forkant av fredagens møte med League Two-laget Tranmere i ligacupen legger ikke den argentinske manageren skjul på at han tenker større enn de hjemlige cupene. 46-åringen tror også han hadde blitt fjernet fra jobben for lenge siden om noen cup-trofeer hadde blitt byttet ut med topp fire-plasseringer og deltakelse i Champions League.

– Dersom det eneste målet er å vinne ligacupen og være midt på tabellen i Premier League, så tror jeg ikke vi hadde snakket sammen som vi gjør her i dag. Jeg tror jeg hadde fått sparken for noen år siden, selv med to eller tre ligacuper eller FA-cuper, sier Pochettino ifølge ESPN.

Siden Pochettino kom til klubben i 2014 er det blitt tre strake topp fire-plasseringer, og i 2017 levde tittelkampen nesten hele veien inn før Spurs måtte gi tapt for sensasjonsmennene i Leicester.

– Dersom du ikke av havner der vi har havnet de siste tre sesongene, men vinner FA-cupen, tror jeg ikke Daniel (styreleder Daniel Levy) ville hatt mye tålmodighet med meg eller sagt til meg: «ok, du er nummer ti i Premier League, jeg beholder deg og gir deg en ny kontrakt». Jeg tror ikke det, sier Pochettino.

Argentineren har tatt Tottenham til et nytt nivå. Det solide arbeidet hos de liljehvite har gjort Pochettino til en av de mest ettertraktede managerne i verden - blant andre Real Madrid og Manchester United er blitt koblet til Spurs' hærfører. Men han har hele tiden bedyret at han ønsker å bli værende, noe han tydeliggjorde med å signere en ny femårskontrakt i etterkant av 2018-sesongen.

– Dersom ambisjonen til Tottenham kun er å vinne ligacupen eller FA-cupen, med all respekt til de turneringene, tror jeg ikke at mine ambisjoner samsvarer med ambisjonene til en klubb som Tottenham. Ambisjonen min er å vinne Champions League med Tottenham – eller Premier League, sier Pochettino.