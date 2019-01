Den sørlige delen av Thailand forbereder seg på full storm, og flere nordmenn står i fare for å bli fanget i ferieparadiset.

Blant områdene som blir rammet er turistperler som Phuket, Koh Phangan, Koh Samui og Krabi.

Bjarne Brøndbo er på ferie i Koh Samui, og har tatt sine forholdsregler.

Flyktet til fjellene

Han er på ferie med kona Lise Greftegreff i det tropiske landet, og har siden 28. desember leid en villa ved stranden i Koh Samui.

Nå har de midlertidig flyktet opp i fjellene for å unngå uværet som som er i ferd med å nå sin fulle styrke.

– Vi har fulgt godt med på værkanalene, og ble i dag anmodet om å flytte på oss. De var redde for at ting kunne fly fra båtene og inn gjennom vinduene, forteller Brøndbo til TV 2.

Han og kona føler seg trygge på hotellet de har innlosjert seg på. Paret ble advart om at det kunne komme jordras i høyden, men ettersom hotellet ligger på et fjell føler de seg betrygget.

Èn ting gjør derimot at han blir bekymret.

– Når lokalbefolkningen som er vant med slikt vær sier «you never know», da tenker jeg bare «faen!», forteller Brøndbo.

– Ekstremt store bølger

Paret har brukt formiddagen på å flytte på seg, og har allerede hatt to strømbrudd på det nye hotellrommet.

Nå lader de nettbrett og telefoner for å forberede seg på flere strømbrudd.

– Vi har berget noen stearinlys, noen vinflasker, to poser potetgull og to poser cashwenøtter.

DDE-vokalisten kan fortelle at de har utsikt mot stranden, og at bølgene bare blir større og større.

– Jeg vet ikke hvor store de er, men de er ekstremt store og ruller inn over stranda. Vi kan ikke se utover havet lenger, forteller han.

Av de seks villaene som lå i samme område som Brøndbo sin villa, er det kun ett av dem som fortsatt er bebodd. Alle hotellene lenger opp i fjellet er fullbooket.

Flyvninger innstilt

Titusenvis av turister har flyktet fra området, og omtrent 30.000 er evakuert. Båttrafikk er innstilt og Bangkok Airways har kansellert alle flyvninger til Ko Samui fredag. Mange har flyktet opp i høyden.

Ifølge det thailanske meteorologiske departementet forventes vindkast opp i 80 kilometer i timen.

Turistpolitiet i Krabi, sørvest i Thailand, forteller til The Nation at alle båtene i havnen har fått forbud fra å forlate kai. Dette gjelder både passasjerferjer og fiskebåder. Forbudet vil minimum vedvare ut lørdag.

Frykter ødeleggelser

Det har ikke vært tropisk storm i januar i Thailandbukta på over 30 år. Mange frykter at stormen kommer til å bli like ødeleggende som da «Harriet» inntraff i 1962. Da omkom over 900 mennesker.

«Pabuk» er forventet å bringe 300 millimeter regn daglig, og det er forventet flere styrtflommer og jordskred. Den vil fortsette sin ferd helt til nord i landet i løpet av de neste dagene.

Ifølge Bangkok Post har thailandske myndigheter etablert krisestab.