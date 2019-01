Denne svært usedvanlige saken har havnet i Høyesteretten i Danmark, etter morskapet ble dømt bindene av Landsretten. Det tilsvarer lagmannsretten i Norge.

Ifølge advokaten for barnets biologiske mor, Jesper Håkonsson, fikk saken komme til Høyesterett fordi den er den første av sitt slag.

Det er enda ikke satt noen dato for når saken skal opp i Høyesterett.

Fikk barn med donor

Det lesbiske paret fikk et barn sammen i 2017 ved hjelp av en sæddonor, ifølge danske TV 2.

Den ene kvinnen bar fram barnet, og er barnets biologiske mor. Den andre kvinnen skrev seg inn som medmor innen befruktningen av barnet.

Kort tid etter unnfangelsen av parets sønn gikk de to kvinnene fra hverandre. Kvinnen som ikke er biologisk mor for barnet ser ikke lenger sønnen, og nå ønsker begge mødrene å fjerne den ene kvinnen som forelder på papiret.

– Bør ha to foreldre

Bakgrunnen for lagmannsrettens bestemmelse er at alle barn har rett på to foreldre.

– Det er viktig at vi ikke får så løse regler at barnet blir et forhandlingsobjekt. At et barn blir noe man kan ha i en stund til man er lei av den andre forelderen, sier direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, til danske TV 2.

Sønnen til de to kvinnene er representert av advokat Klaus Therkildsen, som argumenterer for at det er i barnets interesse å ha to mødre. Medmoren har ingen advokat i saken.

– Det er en stor forpliktelse å påta seg. Barnet skal ikke være en man kan løpe fra. Da tror jeg veldig mange barn kan komme i en klemme, sier Kjeldahl.

Har ikke loven på sin side

Kvinnene har ikke loven på sin side når det kommer til avregistrering av foreldreskapet. Ifølge lagmannsretten er erklæringen om morskap bindende.

Advokat Håkonsson mener derimot han har funnet et smutthull i loven. Barnet har nemlig kommet til verden med en sæddonor som er kjent for kvinnene. Gutten kan dermed få vite hvem sin biologiske far er når han fyller 18 år.

– Bestemmelsene som er i dag gjelder kun anonyme donorer. Det ser ut til at det er et hull i loven som gjør at hvis donoren er åpen, så er det ikke et forbud mot å fjerne medmoren, sier advokaten.