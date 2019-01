Torsdag ble Gao Chengyong (54), mannen som blir omtalt som Kinas «Jack the Ripper» henrettet, skriver Bangkok Post.

I mars i fjor ble han dømt for å ha drept 11 kvinner og jenter i tidsperioden 1988 og 2002. Drapene skal ha skjedd i Gansu-provinsen og i den kinesiske regionen Indre Mongolia.

Gikk etter kvinner i rødt

Gao skal målrettet ha gått etter kvinner som gikk i rødt, og fulgt dem hjem før han drepte dem.

Han voldtok flere av ofrene sine, og det yngste offeret hans var bare åtte år gammelt.

Mordene Gao begikk omtales av retten som særdeles grufulle. Han skal blant annet ha fjernet kjønnsorganene til flere av ofrene sine.

– Han har seksuelle perversjoner og hater kvinner, sa politiet da de først kom på sporet av Gao i 2004.

Avslørt av DNA-test

Det ble da utlovet en dusør på over 250.000 norske kroner i håp om å ta han.

Men det tok årevis før seriemorderen ble tatt. Det var først etter at en slektning av Gao ble arrestert i sammenheng med et lovbrudd at politiet kom på sporet. En DNA-test viste at dette måtte være en slektning av seriemorderen, basert på tidligere DNA-spor i saken.

Gao har av kinesiske medier blitt sammenlignet med den britiske seriemorderen «Jack the Ripper», som drepte og lemlestet minst fem prostituerte kvinner i London på slutten av 1800-tallet. «Jack the Ripper» ble i motsetning til Gao aldri tatt.