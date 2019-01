Blant områdene som blir rammet er turistperler som Phuket, Koh Phangan, Koh Samui og Krabi.

Norske Sara Nordanger (28) er en av flere nordmenn som befinner seg i Thailand. Hun sitter fast på øya Koh Phangan sammen med kjæresten like før stormen treffer for fullt.

Når TV 2 snakker med henne venter de på å sjekke inn på et nytt hotell der de skal ri ut stormen. De får se på nært hold hvordan været stadig forverrer seg i forkant av «Pabuk»

– Stormen har ikke slått inn for fullt enda, men det kommer innimellom så store bølger at vannet slår inn i restauranten. Det regner som f***, og vinden blir sterkere, sier Nordanger.

Hun og kjæresten skulle egentlig bare være på øya i én dag, men allerede da de kom ut var samtlige båter tilbake til fastlandet kansellert og de aller fleste turistene hadde dratt fra øya.

– Vi visste ikke at det skulle komme en storm, og det var ingen som advarte oss, sier hun.

Hamstrer mat

I påvente av stormen har både lokalbefolkningen og turister i de stormutsatte områdene begynt å hamstre mat i butikkene, og mathyllene ved Tesco-Lotus på Lamai Beach i Koh Samui var så godt som tomme torsdag kveld, skriver The Nation.

I tillegg skal flere bensinstasjoner være tomme for drivstoff som følge av hamstring. Da Nordanger og kjæresten var på butikken var det nesten ikke noe mat igjen, men de fikk tak i noe kjeks og sjokolade, og vil få mat på hotellet.

– Hjertet banker litt nå

Nordanger forteller at de fleste av lokalbefolkningen har tatt tilflukt på en skole som ligger lenger opp på øya. Blant turistene som er igjen er det en spesiell stemning.

– Det er veldig spent her. Alle er veldig stille og snakker lavt med hverandre.

– Er dere nervøse?

– Hjertet banker litt nå, ja. Det er allerede veldig høye bølger selv om stormen ikke har truffet enda, og når vi titter lenger ut mot havet ser vi at bølgene er gigahøye.

Flyvninger innstilt

Titusenvis av turister har flyktet fra området, båttrafikk er innstilt og Bangkok Airways har kansellert alle flyvninger til Ko Samui fredag. Mange har flyktet opp i høyden.

Ifølge det thailanske meteorologiske departementet forventes vindkast opp i 80 kilometer i timen.

Turistpolitiet i Krabi, sørvest i Thailand, forteller til The Nation at alle båtene i havnen har fått forbud fra å forlate kai. Dette gjelder både passasjerferjer og fiskebåder. Forbudet vil minimum vedvare ut lørdag.

Frykter ødeleggelser

Det har ikke vært tropisk storm i januar i Thailandbukta på over 30 år. Mange frykter at stormen kommer til å bli like ødeleggende som da Harriet inntraff i 1962. Da omkom over 900 mennesker.

«Pabuk» er forventet å bringe 300 millimeter regn daglig, og det er forventet flere styrtflommer og jordskred.

Ifølge Bangkok Post har thailandske myndigheter etablert krisestab