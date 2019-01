Det var en blid Leroy Sané som gjestet TV 2 på indre bane etter å ha sikret 2-1-seieren for Manchester City mot Liverpool.

– Det var et strålende løp av Raheem. Han så at jeg kom. Jeg prøvde å ta et godt touch før jeg avsluttet. Vi trener hver dag på det. Treneren påpeker alltid at vi må ha et godt førstetouch, sa Sané til TV 2.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst i saken

Resultatet gjør at Pep Guardiola og co. nå er fire poeng bak ligalederne fra Liverpool. Sané mener at City må vinne de resterende kampene for å kunne ta tittelen denne sesongen.

– Det var utrolig viktig. Vi har tapt mange poeng i det siste. Derfor var det utrolig viktig å vinne denne. Det er kun fire poeng nå. Vi er med i kampen. Nå må vi sette mer press på Liverpool. Vi kan ikke tape poeng igjen. Vi må vinne resten av kampene.

– Kunne vært en olympisk atlet

2-1-målet var tyskerens syvende ligamål denne sesongen. ​Men det var ikke bare en scoring Sané bidro med i torsdagens seier.

– Han har et ekstremt bra toppnivå. Han jobbet utrolig bra defensivt her også. Han hjalp backen sin hele tiden. Og det er egentlig ikke i hans DNA, det viste hvor mye dette betydde, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Tidligere Manchester City-spiller Owen Hargreaves var også svært imponert over det tyskeren viste.

– Han er så rask at han kunne vært en olympisk atlet om han ville. Han er så utrolig smart også. I tillegg er han blitt en veldig god avslutter. Også er han er ydmyk gutt, sa Hargreaves.

– Veldig høyt tempo

​Sané påpekte også at det var en kamp som krevde en helt spesiell innsats.

– Vi måtte løpe mye i denne kampen. Det var et veldig høyt tempo. Liverpool kunne ha scoret flere mål også. Vi var heldige som fikk det første målet i kampen.

– Jeg er veldig glad for at vi tok seieren her på hjemmebane. Det var en veldig hard kamp. Spesielt i andreomgang hadde Liverpool mer kontroll og ballen mer enn oss, fortalte matchvinneren.