Det gikk tidvis hardt for seg på gressmatten under den høydramatiske toppkampen på Etihad. Etter 30 minutter gikk Mohamed Salah i bakken etter Vincent Kompanys harde takling. Egypteren prøvde å hoppe unna, men ble likevel truffet.

Dommer Anthony Taylor nøyde seg med det gule, og Salah kom seg på beina igjen.

Se den omdiskuterte taklingen i videovinduet øverst!

Liverpool-manager Jürgen Klopp er klar på at taklingen burde ha blitt straffet med et rødt kort.

– Jeg liker Vincent Kompany. Jeg liker ham veldig godt. Men hvordan i all verden er ikke det rødt kort? Han er sistemann og kaster seg inn. Treffer han Mo mer er han ute for sesongen. Han vet Mo er så rask, og at han er rask om han får ballen. Han tar en risiko. Det er som det er noen ganger, det er ikke enkelt for dommeren, jeg vet ikke om han så det slik jeg så det etter kampen, sier Klopp.

Owen Hargreaves, som var med TV 2 på indre bane, er derimot sikker på at dommeren gjorde rett ved kun å vise det gule.

– Det er en 100 % korrekt avgjørelse av dommeren. Det er for lite kontakt til å gi et rødt kort. Salah gjør mye ut av det. Jeg synes ikke den er så farlig som Klopp vil ha det til. Det er et gult kort etter min mening, sier den tidligere Manchester City-spilleren.

– Når han ikke ballen er det noe annet, men han når den og det er ikke nok kontakt til å gi rødt kort: Jürgen Klopp hadde en god argumentasjon, og jeg kjøpte nesten forklaringen hans, men jeg mener fortsatt det er gult.

TV 2-ekspert Brede Hangeland mener også at det var en riktig avgjørelse.

Gå inn i hodet hans. Han er nødt til å gjøre den taklingen, ellers er Salah alene med keeper. Det er desperat. Ikke for skade ham eller sette ham i fare, men for at ta ballen. Og han tar ballen, påpeker Hangeland.

Manchester City er nå fire poeng bak Liverpool etter 21 serierunder i Premier League.