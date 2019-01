Fredrik Sjølstad blir Molde-spiller. Etter det TV 2 Sporten erfarer er det bare detaljer som gjenstår før 24-åringen blir presentert på Aker stadion.



Partene skal være enige om en overgang og går den medisinske testen i orden, vil Sjølstad bli årets første MFK-signering.

- Jeg har ikke lyst å kommentere dette, sier Sjølstad selv til TV 2 torsdag kveld og ber om forståelse for nettopp det.

Var ønsket av flere

Sjølstad, som opprinnelig er HamKam-gutt og deretter gikk til Hødd - har vært Kongsvinger-spiller de siste årene.



Der har han prestert såpass bra at flere klubber har vært ute etter ham.



​Blant annet Viking skal ha vært med i budkrigen om 24-åringens underskrift, men onsdag skrev Aftenbladet at Sjølstad ble for dyr for klubben.

Nå ender midtbanespilleren i stedet opp i Molde om alt går etter planen.