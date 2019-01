Liverpool med sesongens første tap i nøkkelkampen

Manchester City - Liverpool 2-1

Roberto Firmino så ut til å sørge for et svært viktig Liverpool-poeng i toppkampen mot Manchester City, men kort tid etter utligningen svarte Leroy Sané ved å banke ballen inn via stolpen til 2-1.

– Det er en nydelig avslutning. Han banker den inn på det mest perfekte stedet du kan tenke deg, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Både Liverpool og Manchester City skapte noen svære muligheter i sluttminuttene, men begge de brasilianske keeperne var svært dyktige.

City-seieren betyr at Pep Guardiolas lag nå kun er fire poeng bak Liverpool i Premier League. Det var for øvrig Liverpools første nederlag i denne Premier League-sesongen.​

– Det var en frenetisk og hektisk toppkamp. Begge managerne visste hvor mye som var på spill. Manchester City var mest effektive. Tittelkampen blåses vidåpen igjen, sier Hangeland.​

Det var Sergio Agüero som sendte City i ledelsen etter 40 minutter med en magisk avslutning fra nærmest umulig hold.

– Aldri undervurder et vinnerlag. Manchester City viste at de ikke kommer til å gi opp. Liverpool gjorde en god kamp, men City var bare hakket bedre, sier Owen Hargreaves til TV 2.

– Det er helt åpent nå. Men begge lag spilte som potensielle mestere i kveld, sier Hargreaves.

– Prestasjonen overgikk det meste jeg har sett

​City-kaptein Vincent Kompany var strålende fornøyd med innsatsen hans lag viste i toppkampen.

– Jeg tenker ikke på resultatet, jeg henrykt over en strålende prestasjon. Vi møtte et veldig fysisk og aggressivt lag, og jeg mener vi matchet dem på alt, om ikke mer. Resultatet er som det er. Det er fortsatt i Liverpools hender, men prestasjonen overgikk det meste jeg har sett, sier Kompany.

Klopp: – Vi var uheldige

– Det var en intens kamp. Vi var uheldig i avslutningsøyeblikkene. Vi var litt mer uheldig enn City. Sammenligner du målet Sané scoret, og der Sadio traff stolpen. De dominerte i perioder, men vi kom tilbake og hadde store sjanser, sier Liverpool-sjefen.