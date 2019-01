– Nordmenn er glad i vin og vi solgte i fjor 1,6 prosent mer enn vi gjorde i 2017. Vi havnet til slutt på 82 millioner vareliter, og det er tidenes høyeste salg på Vinmonopolet, sier Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet.

Varmebølge ga vinbølge

Den rekordvarme sommeren er en av hovedforklaringene på økningen, vi er glade i vin og øl når gradestokken kryper oppover.

– Faktisk kommer nesten halvparten av veksten vår i perioden fra mai og ut august. Så det er noen få måneder som står for over halvparten av veksten, sier Nordahl.

Alkoholfritt mer populært

Rødvin fortsatt er det vi nordmenn kjøper desidert mest av på Vinmonopolet, men de er to andre varegrupper som vokser mest.

– Hvis man tar de fire-fem siste årene og ser på hva som har skjedd med Vinmonopolet sitt salg, så ser vi at det er en svak nedgang for brennevin, ganske stabilt for vin, mens det er faktisk øl og ikke minst alkoholfritt som har den største veksten, forklarer Nordahl.

Alkoholfrie varer er den gruppen som øker mest på Vinmonopolet. Kilde: Vinmonopolet

Faktisk selges det nå mer alkoholfritt på polet enn det selges sterkvin.

Men det er nok mange som også har fått nok i julen, januar er den desidert dårligste måneden i året for salget på Vinmonopolet.

Oslo er det fylket det selges mest på polet her i landet. Kilde: Vinmonopolet

– Vi selger like mye hele januar som vi selger på en uke før jul, sier Nordahl.