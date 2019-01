Hornelands største problem blir å begeistre

Et godt valg, sier Koteng. Det samme har vi lest tidligere spillere si, likeens sentrale folk i NFF. Jeg har selv snakket med flere spillere som har hatt han som trener, og samtlige er klare på at Horneland kommer til å bli en bra mann for RBK.

Han er faglig sterk, stiller høye krav til seg selv og omgivelsene og skal være tydelig i sitt lederskap. På én side kan man si at dette er egenskaper en hvilken som helst klubb vil se etter hos en trener. Men Rosenborg har lagt listen enda høyere.

Ivar Koteng og klubben har ikke vært fornøyd med trenere som er faglig sterke, stiller krav og er tydelige i lederskapet. Spør Per Joar Hansen, spør Janne Jönsson, spør Erik Hamrén og Kåre Ingebrigtsen.

De er alle trenere som har ledet Rosenborg og fremstått som gode fotballtrenere. Kritikken har likevel haglet. De har ikke vært fullverdige nok. Enten for styret eller for Kjernen. De har ikke vært nok Nils Arne Eggen.

Hva gjør at vi skal tro Horneland er mannen som leder RBK nærmere Champions League igjen? At han skal være «den nye Eggen» man har skreket etter i Trondheim?

Jeg vil påstå: Ingenting!

Eirik Horneland var lenge Vard-spilleren som ikke gikk til FK Haugesund selv om han var god nok og FKH ville ha ham. Da han endelig gikk til byens største og beste lag, ble han kaptein på laget som gikk til cupfinalen i 2007. Kanskje skulle han hatt frispark i duellen med Olivier Occean forut for 0-1, men han fikk det ikke og viste heller ikke noen fandenivoldsk innstilling etterpå. FKH tapte den finalen 0-2.

Horneland ble etterhvert Jostein Grindhaugs assistent for et FKH-mannskap som rykket opp og stabiliserte seg og senere tok bronse i Tippeligaen i 2013. Grindhaug var lederen utad, den karismatiske og populære - Horneland var hjernen og håndverkeren.

I 2014 ble Horneland landslagssjef for Norge U18/U19. Faglig sterk, krav og standarder og tydelighet i sitt lederskap var tankegodset hele veien. Og han leverte bra. Men det ble ingen sluttspill på Norge under Horneland, som det er blitt under Pål Arne Johansen etterpå. Kanskje er det bedre spillere nå enn da, og kanskje var grunnlaget Horneland hadde bygget for sin etterfølger?

Høsten 2016 overtok han FKH som hovedtrener, og etter en skuffende 2017-sesong ble det en real opptur i 2018. Men det ble ingen etterlengtet medalje til slutt; tap i tur og orden mot Brann, RBK og Molde gjorde at laget kom til kort mot de beste. Imponerende likevel, ja, men der de tre nevnte klubbene hadde kreativitet og offensiv samhandling, kom FKH til kort. Det beste laget defensivt i ligaen, men offensivt ikke i nærheten av toppen. Bedre spillere i de tre andre tenker du. Ja, definitivt, men samtidig er vi inne på kjernen.