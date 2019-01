Uvær og snø har satt en effektiv stopper for redningsarbeidet i Tamokdalen torsdag. Skredfaren har vært så stor at det ikke har vært forsvarlig å sende inn mannskaper, og værforholdene har ikke gjort det mulig med helikoptersøk.

Torsdag kveld opplyser imidlertid redningsledelsen til TV 2 at de vurderer å gjøre et forsøk på å fly over området med helikopter om de får en «værlomme».

Vil forsøke å peile signaler

Politiet fortalte tidligere torsdag at de planla søk med helikopter med utstyr som kan fange opp mobilsignaler.

– Vi er klare til å gjennomføre flysøk hvis været letter, sa stabssjef i Troms politidistrikt, Morten Pettersen, i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det ble gjort søk med helikopter med nattoptikk onsdag ettermiddag og kveld uten funn av personer.

Snøskred

Fire skiturister er savnet etter at det gikk et skred i nærheten av Blåbærtind onsdag. De fire ble meldt savnet av en femte person som var med i følget, men som ikke ble med på turen mot Blåbærtind.

De fire savnede er én svensk kvinne og tre finske menn. En svensk mann valgte å drive skogskjøring lenger nede i fjellet, mens de fire savnede fortsatte mot toppen.

– Må håpe på mirakler

Flere pårørende til de savnede var torsdag på vei til Tromsø. De vil bli møtt på flyplassen av politi og helsepersonell og deretter fraktet til et hotell nær ulykkestedet. Der venter krisepersonellet til Balsfjord kommune.

– Første pulje med pårørende er i underkant av ti personer fra Finland og Sverige. De vil møte innsatsledelsen på stedet i kveld og i morgen, sa klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge til TV 2 torsdag ettermiddag.

– Er det fortsatt håp om å finne de fire i live?

– Håpet svinner for hver time som går, og det nærmer seg et tidspunkt hvor vi må håpe på mirakler, sa Gilbert.