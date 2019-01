Trenger du mer plass enn i en vanlig stasjonsvogn – uten at du kan bruke veldig mye penger på nybil? Da er det faktisk ikke så veldig mye å velge mellom.

Tradisjonelle flerbruksbiler har det blitt færre av de siste årene. Dette er også biler som fort blir kostbare, hvis du skal ha sju seter og fullverdig utstyrt bil.

Men i dette markedet finnes det også et alternativ. Nemlig de som egentlig er bygget som varebiler – men som også selges i personbilutgave.

Disse finnes det en god bunke av. Noen er primitive og i praksis en varebil med ekstra seter i varerommet. Andre er mer tilpasset personbilbruken, med høyere komfort, bedre støydemping og også mer utstyr enn vi er vant til å finne i en varebil.

Et godt eksempel på det siste, er denne testbilen. Fords Grand Tourneo Connect. Den starter livet som en varebil, men er her en sjuseter, med stort bagasjerom.

Hva er nytt?

Ford kommer nå med facelift både på femseteren Tourneo Connect og denne forlengede utgaven som altså heter Grand Tourneo Connect.

Her handler det om designendringer, mer drivstoffeffektive motorer og mye nytt utstyr. Fronten er ny og mer aerodynamisk, med smalere frontlys. Interiøret er oppgradert, med blant annet mer slitesterke materialer. Det meste i bilen styres og kontrolleres fra en 6-tommers berøringsskjerm.

Testbilen har mye utstyr, både på komfort/luksus og sikkerhet. Mye av dette er ting vi tradisjonelt ikke er vant til å finne på en varebil, som adaptiv cruisekontroll, parkeringssensorer og blindsonevarsling.

Denne er helt ny - men egentlig veldig gammel

Skyvedører bak er smart, særlig på trange parkeringsplasser.

Hva er styrker og svakheter her?

Varebiler blir ikke konstruert for å være morsomme å kjøre. Her handler det om kompromisser og praktiske hensyn. Det største komplimentet vi kan gi Tourneo Connect, er at den gir veldig tett opp til personbilfølelse bak rattet.

Du sitter høyt, har god oversikt over den firkantede bilen og i motorveihastigheter er den overraskende komfortabel. Ford har helt tydelig jobbet med støydempingen. Lang akselavstand bidrar til rolig veiholdning.

1,5-liters dieselmotor på 120 hestekrefter gir ikke noe voldsomt kraftoverskudd, særlig ikke med godt lastet bil. Men den henger helt greit med trafikken. I bykjøring og i lavere hastigheter er ikke motoren og automatgirkassen helt gode venner. Automaten girer mye opp og ned, det oppfattes som litt masete. Men oppe i fart fungerer det bedre.

Mye plass er viktigste grunn til å velge denne bilen, og Grand Tourneo Connect innfrir. Ungene har det helt supert i et høyt baksete med masse luft rundt seg. Klappbord på forseteryggene er en ekstra prikk over i-en.

Som femseter er bagasjeplassen gedigen. Det minker kraftig når du trenger seks eller sju seter, men mye kan fortsatt pakkes i høyden.

I enkelte faser av livet er god plass kanskje den viktigste luksusen du kan ha i en bil. Slik sett er dette perfekt for småbarnsfamiliene. Enten du skal hente i barnehagen og ta med venner hjem, trenger å dra på fyllinga med søppel - eller skal hente en bunke med IKEA-esker. Det er bare å laste inn.

Et ganske enkelt, men robust interiør gjør også at du ikke trenger å være over-forsiktig med alt mulig.

Lyst på liten elbil? Dette er et smart bilkjøp

Grand Tourneo byr på mye plass, de to nederste baksetene felles ned i gulvet når de ikke er i bruk.

Hva koster den?

Prisen har økt en god del siden vi første gang testet denne bilen. Nå får du billigste Grand Tourneo Connect fra 391.800 kroner. Testbilen starter på 456.600 kroner. Med en god bunke ekstrautstyr på plass, ender vi på 488.225 kroner. Joda, du får MYE bil for disse pengene, men likevel tror vi mange vil oppfatte dette som i dyreste laget.

Fords klasseledende flerbruksbil S-Max får du for eksempel fra 522.000 kroner. Da er bagasjeplassen endel mindre, men du får også en mer påkostet, komfortabel og velkjørende bil.

Førermiljøet fungerer fint, selv om det er litt rotete i forhold til de fleste av dagens personbilkonkurrenter. Mye hardt plast sladrer litt om varebilrøttene.

Hvem er konkurrentene?

Det finnes en god bunke biler som følger samme oppskrift som denne. VW Caddy Maxi er et naturlig alternativ. Andre er Renault Kangoo og Nissan NV200.

Mange vil nok også vurdere en flerbruksbil. Da er nevnte Ford S-Max og VW Sharan de to mest opplagte konkurrentene. Også Ford Galaxy hører med her.

Vil naboen bli imponert?

Bilkjøp som dette handler om én ting: Fornuft. Så hvis naboen din er anti-status og fryktelig lite interessert i biler, vil han eller hun kanskje nikke bifallende til denne bilen. Men der stopper det også. Dette er en bil du velger med hjernen, neppe veldig mye med hjertet.

Topp 10 varebil: Dette er de beste

Klappbord på forseteryggene er alltid smart når man har med unger på tur.

Broom mener:

Ford har lykkes med å tilføre denne bilen en stor dose personbilegenskaper. Her slipper du å føle at du kjører varebil. Særlig på landevei/motorvei er komforten god, den underbygges også av bra støydemping. Motoren er tilstrekkelig, men klarer ikke å gi noe stort overskudd.

Plassen er også et stort pluss. De to bakerste setene felles ned i gulvet og tar lite plass når de ikke er i bruk. Baksetet er delt i to, ikke tre separate seter som i flerbruksbilene. Det gir litt mindre fleksibilitet.

Høyden og det kantede designet er gull verdt for plassutnyttelsen. Stabler du i høyden, kan du ta med halve huset på tur.

Det store ankepunktet er egentlig prisen. Tett på en halv million kroner er mye, selv om du isolert sett får mye bil for pengene. Derfor kan nok ikke Ford heller vente seg storsalg av denne modellen i det norske markedet.

Hva mener eierne?

Broom har egen bruktbilguide der eierne har lagt inn vurdering av bilen sin. Klikk her for å se nærmere på den. Så lang har vi ingen vurderinger av Tourneo Connect inne. Eier du en slik bil? Da håper vi du kan dele dine erfaringer med alle Brooms lesere. Klikk her for å gjøre det:​

Visste du at:

– Det som startet med nå legandariske Transit, har etter hvert blitt en familie av varebiler fra Ford.

– Tourneo Connect har også en storebror, den heter Tourneo Custom. Med startpris på 724.000 kroner er det ikke så rart at den er et ganske sjeldent syn.

– Varebilutgaven av denne bilen (som bare heter Connect) ble Norges fjerde mest solgte varebil i fjor, slått av VW Transporter/Caravelle, VW Caddy og Mercedes Vito.

Ford Grand Tourneo Connect Modell: Titanium 1,5 TDCI automat Motor: 1,5-liter diesel Effekt: 120 hk / 270 Nm 0–100 km/t: 12,9 sekunder Toppfart: 168 km/t Forbruk: 0,52 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 481/183/185 cm. Bagasjerom: 1.529 liter (femseter) Pris fra: 456.600 kroner Pris testbil: 488.225 kroner

Dyr konkurrent: Her kjører storfamilien på første klasse

Fra denne vinkelen er det ingen tvil: Dette er egentlig en varebil!

Se video: Nå fornyer Ford flaggskipet sitt

​