Slår tilbake mot Koteng: Haugesund terminerte Hornelands nye avtale

For bare noen måneder siden, offentliggjorde FK Haugesund at Eirik Horneland hadde forlenget sin avtale med klubben.



Den nye kontrakten varte i utgangspunktet ut 2021. Tidligere i dag uttalte likevel styreleder Leif Helge Kaldheim at Horneland bare hadde elleve måneder igjen av kontrakten sin med Haugesund.

Nå viser det seg at de siste dagene har foregått et spill i Haugesund-korridorene.

Det hele endte med at Haugesund-ledelsen så seg nødt til å terminere Hornelands nye avtale - allerede før den trådte i kraft.

– I den nye avtalen med Eirik Horneland, så var det en klausul knyttet til det siste året. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva denne klausulen var, men det var et poeng for alle partene at vi ikke hadde noen intensjon om å fortelle omverdenen om denne klausulen. Likevel har Horneland, via agent Jim Solbakken, informert Rosenborg om denne klausulen. Da følte vi det var nødvendig å gjøre et grep, forteller Leif Helge Kaldheim til TV 2.

Grepet Haugesund gjorde, var å terminere den nye kontrakten.

– Da vi ble gjort kjent med interessen fra Rosenborg, så følte vi det var nødvendig å ta et slik grep for å ivareta våre rettigheter. Du må ikke glemme at det ikke er bare oss i «lille» Haugesund det handler om dette, men at vi har en mengde med supportere, samarbeidspartnere og andre rundt klubben som synes dette er tungt, vondt og vanskelig, sier Kaldheim.

Ifølge Kaldheim sto det ingenting i Hornelands nye avtale om at den skulle erstatte den gamle.

– Den ble med andre ord terminert før den i det hele tatt var gjeldende. Så den avtalen Eirik Horneland hevder å si opp, ble faktisk terminert i forkant av at den begynte. Derfor var det en umulighet for han å si opp den avtalen, sier Kaldheim.

På den måten, mener Haugesund, at det er Eirik Hornelands gamle avtale som gjelder. På den avtalen gjenstår det elleve måneder.

Slår tilbake mot Koteng​

Tidligere i dag var Rosenborgs styreleder Ivar Koteng klar på at de forventer at Eirik Horneland senest tiltrer som RBK-trener 1. februar.

– Vi har prøvd å bli enige om en kompensasjon for oppsigelsestiden til trenerne. Det har vi ikke lyktes med. De vil begynne hos oss når oppsigelsestiden er gjennomført, sier han til TV 2.

– Kontrakten varer i elleve måneder til, er det elleve måneder til de blir Rosenborg-trenere?

– Jeg vil ikke kommentere akkurat det, men ut fra kunnskapen vi har starter de 1. februar, slo Koteng fast.