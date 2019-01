Skiproffens råd: – La fjellene hvile akkurat nå

– Nå er det for høy risiko. Det er ikke noe grunn til å utfordre skjebnen ved å dra opp i fjellsidene og eksponere seg selv for skredfaren, sier Asbjørn Eggebø Næss.

Torsdag er det ekstrem snøskredfare i Lofoten, Vesterålen og Salten, mens varsom.no varsler ekstremt stor fare i Møre og Romsdal fredag.

– Der nedbøren kommer som regn, må man forvente naturlig utløste våte skred og over mildværsgrensen kan det gå store tørre flakskred. Det finnes også vedvarende svake lag nede i snødekket, som gir et ytterligere ustabilt og uforutsigbart snødekke, opplyser vaktleder Solveig Kosberg i NVEs snøskredvarsling.

– Jeg synes det er greit å ligge lavt når det er så dårlig vær som det er nå, sier Næss.

Kunnskap avgjørende

Hjemme i garasjen på Hjelset utenfor Molde gjør at preparerer han skiene til neste utflukt. Den profesjonelle skikjøreren er opptatt av å lese og vurdere forholdene.

– Jeg følger alltid med på vinden som kommer med nedbøren. Vinden er jo skredets byggmester, så hvis det kommer mye vind er det viktig å la snøen ligge i ro en god stund, slik at den setter seg. Er det stigende temperaturer i tillegg så blir snøen topptung og den vil rase lettere, sier Eggebø Næss.

Skredsøker, søkestang og spade for kameratredning er alltid med i sekken til Asbjørn Eggebø Næss. Han vil likevel fokusere på det som skjer før man går på tur.

PÅ TOPPEN: Asbjørn Eggebø Næss på tur ned fra fjellet Klauva i Rauma i Møre og Romsdal under langt bedre forhold enn det som er i fjella nå.. Foto: Roger Eidem.

– Det viktigste er å unngå å bli tatt av skred, og da handler det om terrengkunnskap og ferdes rundt farene i stedet for å gå inn i et risikabelt område. Her er vi omgitt av høye fjell som ofte går rett ned i fjorden. Unngå høye fjellsider, terreng som er brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Hvis du beveger deg over tregrensa i terreng som er stort, med store fjellsider rundt deg, da kan du utsette deg for stor fare, sier Næss til TV 2.

Velg snilt terreng

Han ønsker ikke ha noen formening om hva som har skjedd med de fire som nå er savnet i Tamokdalen.

– Det er bare veldig trist når noen blir tatt av skred. Her har nok de bevisst gått for en handling og tenkt at dette skulle bli bra.