Debutanten fra Mo i Rana var en skuffet mann da dresskontrollørene fra FIS ikke godkjente målene på hoppdressen etter kvalifiseringen til det tredje rennet i hoppuka. Det fratok han muligheten til å være med i rennet i den ikoniske Bergisel-bakken i Innsbruck i morgen.

Stod feil

– Jeg stod nok litt feil på kontrollen, og da ble det ikke godkjent, sier Pedersen.

Han ønsker ikke å si hvor dressen ble målt til å være for vid.

– Har du hoppet med samme dress tidligere?

– Ja, jeg brukte den samme i Garmisch. Og den er ikke sydd på, sier Pedersen.

– Og da ble den godkjent?

– Ja.

De fleste TV 2 pratet med etter rennet mente at dette var typisk for en debutant i verdenscupsirkuset.

Kontrollørene kjenner ikke nykommerne like godt som de rutinerte utøverne. Og en fersk utøver vet ikke alltid hvordan de ulike kontrollørene vil ha ting. Dessuten skjer det ofte at kontrollørene disker ukjente utøvere for å sette seg i resepekt.

I følge Johann André Forfang så er det lettere for en «fersking» å bli disket.

– Ja, det er nok det. Kontrollørene vil ofte sette et eksempel, sier Forfang, som selv ble disket i VM i 2015. Som debutant.

– Lærepenge

Alexander Stöckl nekter på at Norge bevisst prøver å jukse. En større hoppdress gir nemlig flere meter i bakken.

– Nei, vi jukser ikke. Men vi strekker oss så langt vi kan. Dette er typisk for en urutinert utøver som ikke er kjent med de kravene man møter i verdenscupen. Så dette må sees på som en liten lærepenge for Robin, sier Stöckl.

Ranværingen går dermed glipp av hoppfesten i den særegne Bergiselbakken.

– Jeg får nyte stemningen som tilskuer nedi gryta her i stedet for, smiler han.

Beste nordmann i kvalifiseringen var Johann André Forfang. Han ble nummer tre med dagens lengste svev på 127,5 meter.

– Det var deilig å få det til igjen. Nå har jeg rotet fælt, og hoppet kort. Også på treningen her, så da gir det selvtillit når det endelig flyr litt, sier Forfang til TV 2.

Suverene Ryoyu Kobayashi vant - som vanlig - kvalifiseringen. Alle de andre nordmennene er kvalifisert til rennet.

Her er de norske duellene i morgensdagens renn:

Halvor Egner Granerud vs Daiki Ito (JAP), Robert Johansson vs Constantin Schmid (GER) , Anders Fannemel vs Daniel André Tande, Andreas Stjernen vs Cestmir Kozisek (CZE) , og Johann André Forfang vs Andreas Schüler (SUI).