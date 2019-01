Jaguar har aldri vært noe mer enn et lite nisjemerke i Norge. Ja, i perioder har de vært så små at de nesten ikke har fortjent å bli kalt nisjemerke en gang.

Men det var før 2018. Og det var før Jaguar kom med sin aller første elbil, I-Pace.

Den gjorde nemlig så til de grader susen for Jaguar i fjor og ga merket salgstall de aldri har vært i nærheten av før her hjemme.

Jaguar endte på 1.360 solgte og registrerte biler. For å sette det litt i perspektiv: 2017 var i tradisjonell Jaguar-forstand et godt år i Norge. Da solgte de 299 biler.

Svært tidlig ute

Og fjorårets tall kunne også vært betydelig høyere. Det er nemlig kjent at Jaguar har solgt rundt dobbelt så mange biler som de rakk å få inn og registrere i 2018. Dermed har de også en veldig pen ordrereserve med seg inn i 2019.

– Her nyter Jaguar naturligvis godt av at de er svært tidlig ute med elektrisk SUV. I-Pace er den første bilen som gir Tesla reell konkurranse, i premium-delen av elbilmarkedet. Jaguar rakk å slå Audi og deres e-tron med noen måneders margin. Det har bidratt til å gi et rush de norske Jaguar-forhandlerne aldri har vært i nærheten av tidligere, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

De første norske kundene fikk I-Pace i fjor høst, nå ruller det over 1.300 eksemplarer på norske veier.

Nå kommer e-tron

– Tror du det vil vare, eller er det mye nyhetens interesse her?

– Det blir veldig spennende å se! Jaguar har nok tradisjonelt blitt oppfattet som et sært merke i Norge, samtidig som kvaliteten ikke har hatt det beste ryktet. Men elbilene har snudd opp-ned på mye. Kjøperne har blitt mye mer åpne for å forsøke merker de aldri ville vurdert før. Også slik sett er timingen til Jaguar veldig god her. Dette kan nok gi dem et permanent løft – og bidra til markedsandeler vi aldri har sett fra dem tidligere, mener Møller Johnsen.

En viktig faktor oppe i dette, blir også leveringssituasjonen hos konkurrentene. Audi e-tron er først ut av disse. Det er ventet at de første som bestilte får bilen sin mot slutten av første kvartal. Audi sier at de skal få bra med biler, men har ikke vært mer konkrete enn det.

Jaguar er i praksis første merke som gir Tesla reell konkurranse i markedet for kostbare elbiler. Snart kommer en rekke andre etter.

Vi i Norge får svi

Etter å ha hatt lange ventelister, kan Tesla nå levere både Model S og Model X relativt kjapt. Mens det for mer folkelige elbiler som Hyundai Kona og Kia e-Niro er svært lange ventelister.

– Vi i Norge er svært tidlig ute med elbiler. Det får vi også svi for nå. De fleste bilprodusentene skynder seg langsomt. De starter med små volumer og kan uansett ikke dimensjonere produksjonen sin etter det – tross alt – bittelille norske markedet. Men nå står vi foran en stor offensiv, der en rekke produsenter skal rulle ut nye modeller. Det vil bety mye mer å velge mellom enn i dag – og langt høyere produksjonsvolumer, forteller Møller Johnsen.

Større enn Honda...

Bortsett fra I-Pace er det familie-SUVen F-Pace som selger best av Jaguars modeller i Norge. Den har markert seg bra i konkurransen mot biler som BMW X3 Audi Q5 og Mercedes GLC. I fjor fikk den også en lillebror i E-Pace, relativt høy pris er nok en medvirkende faktor til at den så langt ikke har gjort mye ut av seg i det norske markedet.

Totalt sett endte altså Jaguar-salget i fjor på 1.360 biler. Med det havnet Jaguar på 21. plass blant de mest solgte bilmerkene her til lands. Dette løftet dem over konkurrenter som Lexus, Porsche og Land Rover. Ja, faktisk er Jaguar nå også større enn Honda her i Norge. Hadde du sagt noe sånt for bare noen år siden, ville du neppe blitt trodd.

