Advarer mot at Bollestad overtar som helseminister

KrFs nestleder og fremste helsepolitiker Olaug Bollestad har selv gitt uttrykk for at helseministerposten står høyt på hennes ønskeliste hvis KrF går inn i Solberg-regjeringen. På spørsmål fra Stavanger Aftenblad i september i fjor svarte hun at hun enten ville bli barne og familieminister eller helseminister i en regjeringen med KrF.

Men Unge Venstres leder steiler ved tanken på Bollestad som fremtidig helseminister.

– Det vil vi advare mot. KrF er et parti som står ganske langt unna oss når det gjelder verdispørsmål i for eksempel bioteknologispørsmål, på ruspolitikken og rusomsorgen, sier Hansmark til TV 2.

Verken Bollestad eller andre i KrF-ledelsen ønsker å kommentere utspillet fra Unge Venstre så lenge forhandlingene pågår.

Bremsene på

Han understreker at det viktigste er hvilken politikk de fire partiene blir enige om i forhandlingene og at statsrådpostene er det siste som avgjøres, men vil holde KrF unna helsedepartementet.

– Vi vet at KrF er mer konservative, og det er viktig for Unge Venstre at det vi har fått gjennomslag for i dagens regjeringsplattform blir stående.

– Det skaper et mer verdig liv for folk som lever i et rushelvete og trenger hjelp. Det er helt uaktuelt for min del å gå med på at KrF får gjøre denne rusreformen mindre ambisiøs enn det vi ønsker, sier lederen i Unge Venstre.

Ungdomspartilederen advarer sin egen partiledelse mot å vike en tomme for forsøk på å stoppe liberaliseringen av ruspolitikken.

– KrF kommer til å prøve å sette på bremsene, men da er mitt klare signal til Trine Skei Grande og resten av partiledelsen at det er helt uaktuelt for Unge Venstre at man gjør noen endringer i forhold til det som står i Jeløya-plattformen. Den sørger for en mer human ruspolitikk i Norge, og det synes jeg ikke KrF skal få lov til å endre, sier han.

Røyking av heroin

Da Venstre gikk inn i regjeringen for ett år siden skjedde det en kraftig liberalisering av ruspolitikken for personer som blir tatt for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp og behandling.

Regjeringen forpliktet seg gjennom Jeløya-plattformen til å gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling for de tyngste rusmisbrukerne.

Helsedirektoratet satte igang med å utrede dette i mai 2018, med sikte på å starte forsøk i Oslo og Bergen til sommeren.

Bollestad gikk som leder i Stortingets helse- og omsorgskomite sterkt i mot at «staten langer herion». I et innlegg i Dagbladet skrev hun at «heroinutdeling til rusmisbrukere er et stort skritt i gal retning».