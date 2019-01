Haugesund: – Vi er ikke enig med Rosenborg

– Kontrakten varer i elleve måneder til, er det elleve måneder til de blir Rosenborg-trenere?

– Jeg vil ikke kommentere akkurat det, men ut fra kunnskapen vi har starter de 1. februar.

– Hva er årsaken til at dere offentliggjør dette uten at dere er kommet til enighet med Haugesund?

– Vi trenger ikke å bli enige med Haugesund. Da kan de bli i Haugesund ut oppsigelsestiden og begynne hos oss 1. februar, sier Koteng.

– Uoppsigelig kontrakt

Haugsund hevder det ikke er noen klausuler i Hornelands kontrakt som gjør at RBK kan hente ham.

– Vi har en treårskontrakt med Eirik Horneland og det gjenstår 11 måneder av den.

– Det er ingen klausuler som gjør at Horneland kan bli Rosenborg-trener?

– Nei, det er en uoppsigelig kontrakt som ikke gjør det mulig for Horneland å bli verken Rosenborg-trener, eller trener for noen andre enn FK Haugesund, med mindre den eventuelle klubben har frikjøpt ham fra den kontrakten.

– Det har ikke Rosenborg gjort?

– Nei, det har ikke Rosenborg gjort.

– Hva tenker du om Rosenborgs oppførsel?

– Som nevnt er dette til ettertanke for Haugesund og andre klubber på vårt nivå. Vi konkurrerer med Rosenborg, vi er i en situasjon hvor vi skal ut i Europa, i likhet med Rosenborg, og forsvare Norges ære. Når man da opplever at Rosenborg opptrer på denne måten overfor våre trenere, så er det særdeles uheldig. Man må ha respekt for de kontraktene som er inngått klubbene imellom, og vi føler her at Rosenborg slettes ikke har opptrådt profesjonelt.

– Har dere blitt presset av Rosenborg?

– Vi føler ikke at presset har vært uhåndterbart, men det vi synes er uhåndterbart er at underveis i pågående forhandlinger så velges det å ta et skritt til side å presentere våre trenere som sine trenere. Det er uheldig for forholdet mellom Rosenborg og FK Haugesund.

Varsler etterspill

– Vil dette få ettervirkninger?

– Rosenborg har allerede fått en tilbakemelding på hvordan vi vil ta denne saken videre, så ja, dette kommer til å få ettervirkninger.

– På hvilken måte?

– Det ønsker ikke jeg gå nærmere inn på nå. Det har vi redegjort overfor Rosenborg, sier Kaldheim.

Haugesunds styreleder har ingen problemer med å skjønne hvorfor klubbens trener ønsket å gå til RBK.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at Eirik Horneland, som den topptreneren han er, ser det som en mulighet for sin del å melde overgang til Norges største klubb. Men vi hadde håpet at han respekterte den kontrakten som han står i, og at Rosenborg hadde gjort opp for sine forpliktelser mot FK Haugesund før det skjer. Vi skal ha respekt for at trenere og spillere ønsker nye utfordringer, og det er ikke det dette saken står om. Men man må gjøre opp for seg i forhold til eksisterende klubb.

Nå ønsker han Horneland lykke til i Trøndelag.

– Vi er store nok her i Haugesund til å ønske Eirik masse lykke til som Rosenborg-trener, hvis det blir et faktum, men sånn som saken nå står, så er det klart at vi skulle gjerne ønske at Rosenborg hadde gjort opp for seg i forhold til vanlig kutyme, avslutter Kaldheim.