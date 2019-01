Renault har mange tunge år bak seg i det norske bilmarkedet. Begrenset og ikke alltid like attraktivt modellutvalg, samt bytte av importør, gjorde at det franske merket virkelig har slitt med å markere seg her hjemme.

Men de siste årene har pilene pekt oppover. En samling i bunn har gitt resultater, samtidig som elbilen Zoe egenhendig har gitt Renault en ny start her til lands.

I fjor klarte Renault akkurat å komme seg over 4.000 solgte personbiler, det nøyaktige tallet endte på 4.003. Og sammen med pent varebilsalg, gjorde det at Renault satte ny rekord her hjemme.

Tiende mest solgte bil

Utfordringer rundt ladingen av bilen gjorde at Zoe fikk en litt trang start i det norske markedet. Men importøren ga seg ikke så lett. De la ned en betydelig innsats for å finne løsninger – og klarte det.

Siden har Zoe vært en av de mest solgte elbilene her hjemme, der særlig kombinasjonen rekkevidde, pris og hurtig levering av biler har vært viktig for modellen.

Selv om nyhetens interesse er over, leverte Zoe en pen salgsøkning i 2018. Det endte på 3.141 biler, opp 24 prosent fra 2017. Med det ble Zoe Norge tiende mest solgte bilmodell. Det er ikke akkurat noe vi er vant til for en Renault!

Zoe er ikke bilen som gjør mest utav seg, men salget har vært høyt her hjemme i flere år.

Godt varebil-år

De elektriske nyttekjøretøyene begynner nå å gjøre seg gjeldende i markedet. Kangoo Z.E er markedsleder med 38,9 prosent markedsandel og 687 registreringer. Dette er et kraftig løft fra 2017, med en prosentvis vekst på 502,6%.

Også totalt innenfor varebilsegmentet ble 2018 et godt år for Renault. Med 1.195 registrerte varebiler økte volumet med 67,4 prosent og markedsandelen fra 2 til 3,2 prosent. Her varsler importøren nå ytterligere satsing på varebiler i 2019.

Kangoo Z.E er tidlig ute blant de elektriske varebilene. Det er ventet at denne klassen vil øke salget kraftig de kommende årene.

Endte på 15. plass

Det samlede personbilsalget til Renault økte med 14,3 prosent i fjor. Det ga en markedsandel på 2,7 prosent. Med det er Renault nest mest solgt av de franske merkene her hjemme.

Peugeot noterte seg for en markedsandel på 3,4 prosent i fjor. Citroën endte på 1,2 prosent, men PSA-gruppens luksusmerke DS endte på en beskjeden markesandel på 0.1 prosent.

På oversikten over de mest solgte bilmerkene i Norge i fjor, endte Renault for øvrig på 15. plass. Bak seg har de merker som Mazda, Opel, Suzuki, Subaru og Jaguar.

