Torsdagens jaktstart ble en opptur for Martin Johnsrud Sundby. 34-åringen hadde sammen med Denis Spitsov beste etappetid. Det gjorde godt etter en tung Tour-start.

– Sportslig sett har det vært litt halvmørkt. Jeg har vært noe mørk til sinns de siste dagene. Da er det ofte bedre å holde kjeft enn å lire av seg dumheter, forteller Sundby.

Etter prolog-exit både i Toblach og Val Müstair startet Sundby hele to og et halvt minutt bak Johannes Høsflot Klæbo på dagens jaktstart.

– Jeg måtte justere ambisjonsnivået underveis. Ambisjonsnivået er alltid høyt inn i en sånn Tour. Det er naturlig med de siste års resultater. Så har alt gått på tvers på de fire første etappene. Det har vært litt kjipt, men jeg gjorde et ok løp i dag, sier han beskjedent.

Før Tour de Ski var han kritisk til det snille Tour de Ski-programmet. Sundby likte dårlig at arrangøren gjorde endringer for å lette på løpernes belastning. Nå er tonen en annen.

– Touren er fin og tøff nok. Jeg jamrer mer over at jeg har vært ræva, men da jamrer jeg for meg selv, smiler han.

Sammenlagt ser det ut til å bli en kamp mellom Ustjugov og Klæbo om seieren. Sundby tror det psykologiske spillet kan bli viktig på de siste etappene.

– Jeg har ingen formening om hvordan Klæbo er opp den bakken. Han er lett i kroppen om dagen, men han vet ikke hva han går til. Jeg tror det er viktig at han får en rygg. Han kan ikke tape noen sekunder til Ustjugov på lørdag og gå ut bak på siste etappe. Det tror jeg blir seigt. Men hvis han klarer å knipe seg foran vil jeg tro at han mentalt sett har de egenskapene som skal til for å irritere russeren. Det ryktes at det ble litt sånn i dag. Ustjugov går dårlig på ski når han blir irritert. Da gjør han dumme valg. Det er det Klæbo må prøve å lure Ustjugov til å gjøre, sier han.

Den taktikken lykkes nordmannen bra med på jaktstarten.

– Nest siste runden hørte jeg at han gikk og brølte for seg selv. Jeg tror han er rimelig sur på meg for at jeg ikke bidro så mye, sa Klæbo til NRK etter målgang.



Selv mener Sundby at det er realistisk at han kan kjempe om alt fra en 4. plass til 10. plass sammenlagt.

– Jeg gikk en dårlig 15-kilometer i Toblach. Ting hadde sett litt annerledes ut om jeg hadde vært bedre der. I dag fikk jeg rettet opp mye av feilene som ble gjort på sprintene. Jeg startet sammen med nummer en, to og tre fra fjoråret. Det viser at vi er sjanseløse om vi ikke henger med på sprintene, sier han.

Klæbo ligger 5,4 sekunder foran Ustjugov i sammendraget. Alexander Bolsjunov er nummer tre, ett minutt og 18 sekunder bak Klæbo. Sundby ligger på 12. plass, 2.16 bak Klæbo.