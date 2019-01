Ryktene om at den skulle forsvinne gikk lenge. Men oppgraderinger, dispensasjoner og ikke minst lobbyvirksomhet og sterke krefter, holdt liv i Land Rover Defender. År etter år, etter år...

Men 29. januar 2016 var det ubønnhørlig over. Da trillet den aller siste Defenderen av samlebåndet og ut gjennom fabrikkportene i den etter hvert legendariske bilfabrikken i Solihull, England.

Det var tilløp til landesorg. Et nesten 70 år gammelt bileventyr var over og en legendarisk modell var borte.

For merkelig nok hadde ikke Land Rover noen erstatter klar. De hadde vist oss flere mulige alternativer, men ingen hadde kommet forbi konseptstadiet.

Stor spenning til designet

Årsaken var nok rett og slett at Jaguar Land Rover er en liten bilprodusent. De må prioritere hardt hva de kan bruke ressursene sine på. Og da Defenderen gikk mot slutten, var det andre ting som hastet mer.

Nå derimot, nærmer det seg en helt ny Defender. Land Rover har holdt den godt skjult et par år, men samtidig lekket ut informasjon om at de er i gang med å utvikle modellen og at den ikke er veldig langt unna.

Her knytter det seg særlig stor spenning til designet. Første generasjon Defender ble definitivt et ikon. Mennesker over hele verden har et forhold til bilen. Dermed har også Land Rover sterke tradisjoner å bygge på.

Dette er konseptbilen DC100 som Land Rover tidligere har vist som en mulig Defender-arvtaker. Men den kom aldri lenger enn til dette stadiet.

Testes i Sverige

Utgangspunktet er svært likt det Mercedes hadde da de kom med en helt ny Geländewagen i fjor. De valgte å nesten lage en blåkopi av den første. Mye tyder på at Land Rover kommer til å endre mer, slik at nye Defender virkelig framstår som helt ny.

Nå bygger engelskmennene opp mot lanseringen. De har blant annet sendt ut et bilde av en godt kamuflert Defender, på test i USA. Det amerikanske markedet er ventet å bli svært viktig for bilen, derfor er det nok ikke tilfeldig at de legger en stor del av testene i starten av året dit.

Samtidig skal Defender helt sikkert gjennom omfattende testing ved Jaguar Land Rovers base i Arjeplog i Sverige. Bilen skal også settes på prøve i svært varme deler av verden.

Dette bildet er tatt på Jaguar Land Rovers store testanlegg i Arjeplog, Sverige. Her gjorde de blant annet vintertestene på Jaguar I-Pace. Etter alt å dømme står det nye Defendere i denne lagerhallen nå.

Høy luksusfaktor

Hva kan vi så vente oss her? Mye tyder på at Land Rover nå legger opp til at Defender skal bli en liten familie av bilen. Den kommer i to, kanskje tre ulike størrelser, med ulik akselavstand.

Det ryktes at de vil bygge enkle og spesielt robuste utgaver, blant annet med tanke på militær bruk. I andre endel av skalaen kan vi få påkostede utgaver med høy luksusfaktor.

Felles for dem alle vil være ekstremt god fremkommelighet Dette er en viktig del av Land Rovers DNA, særlig på denne modellen.

Fronten tyder på at Land Rover holder på basisformene på Defender, det vil si et ganske oppreist og kantete formspråk.

Debuterer mot slutten av året

Det faktum at konsernet nå har både ladbare hybrider (Range Rover) og en ren elbil i Jaguar I-Pace, vil nok gjøre at vi kan forvente oss elektriske drivlinjer også på Defender, i tillegg til rene bensin- og dieselmotorer.

Det er ventet at Land Rover vil dryppe ytterligere informasjon og også bilder av bilen utover i 2019. Nye Defender skal mest sannsynlig debutere mot slutten av året. Så blir det offisiell lansering i 2020.

