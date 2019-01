Alle har varslet at de har en høne å plukke med Trump

Thor Steinhovden er forfatter av boken Det amerikanske marerittet, og kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda.

Kongressen som ble valgt i november 2018 samles 3. januar for å ta fatt på sitt arbeid i Washington.

I senatet har republikanerne styrket sitt flertall, men i representantenes hus tar demokratene nå over flertallet.

Dermed markerer vi starten på et 670 dager langt drama som først vil avgjøres av presidentvalget i november 2020.

Trumps krav

Den første utfordringen for demokratenes nye flertall blir å ri av stormen som nå preger amerikansk politikk. Siden 22. desember har den amerikanske staten vært stengt.

For å åpne den krever Trump 5 milliarder dollar til å bygge grensemuren sin mot Mexico. Demokratene har gått med på å gi noe mer midler til grensesikkerhet, men mener at midlene til en mur kan brukes langt bedre.

For demokratene, spesielt mulige kandidater til presidentvalget i 2020, er dette den første muligheten til å markere motstand mot presidenten. En ny meningsmåling viser at flest amerikanere så langt legger mer skyld på presidenten for krisen, men ingen av sidene virker å ville vike helt ennå.

Politiske slag

Shutdownen blir den første av mange politiske slag i tiden som kommer. Med flertallet i representantenes hus kommer nemlig retten til å lede de mange ulike komiteene i huset.

Makten som følger med gir demokratene muligheten til å starte egne etterforskninger, kreve ulike typer dokumentasjon fra administrasjonen, og å tvinge folk til å vitne i Kongressen.

Mye tyder på at venstresiden vil kreve at deres folkevalgte bruker den makten aktivt fremover. Det mangler ikke på ting å ta av. Utfordringen til demokratene vil imidlertid være å ikke gå for aggressivt etter Trump.

Presidenten elsker å fremstille seg selv som en martyr for politisk heksejakt, og demokratene ønsker ikke å bidra til denne virkelighetsforståelsen mer enn høyst nødvendig. Samtidig presses de av egne støttespillere, og må vise handlingskraft.

Kontroversene

Derfor er det grunn til å tro at demokratene ønsker å granske Trumps betaling for å tie to kvinner han har hatt et utenomekteskapelig forhold til, og kontroversene tilknyttet immigrant-barna på grensen mot Mexico.

Korrupsjonsanklager tilknyttet innsettelsesseremonien i januar 2017, og hvorvidt presidentens selskaper på uetisk vis har tjent penger ved at fremmede makter prøver å innynde seg med ham, vil henge høyt på listen.