Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov gikk sammen hele veien på torsdagens 15 kilometer jaktstart. Det endte til slutt med en prestisjespurt inn mot mål, og der var Klæbo sterkest.

Dermed leder 22-åringen Tour de Ski.

– Det var brutalt, skikkelig tungt. Jeg skjønte fort at det bare var å legge seg i rygg, sier Klæbo til NRK etter seieren.

– Nest siste runden hørte jeg at han gikk og brølte for seg selv. Jeg tror han er rimelig sur på meg for at jeg ikke bidro så mye. Men jeg hadde ikke sjanse, og de få gangene jeg var oppe skjønte han at det gikk altfor sakte og han måtte opp igjen. Jeg tror det gikk fort, og vi økte til de bak til tider der. Jeg tror dette var mitt beste skøyteløp så langt, fortsetter Klæbo.

To i tet

Klæbo gikk ut som førstemann med 15 sekunders forsprang på Ustjugov. Russeren tok imidlertid raskt igjen Klæbo og det norske håpet fikk drahjelp av Ustjugov. Etter første runde lå russeren like foran Klæbo.

De to i tet holdt høy fart og Alexander Bolsjunov på tredjeplass slet med å hente inn duoen. Avstanden lå stort sett på de 46 sekundene som det var fra start.

Klæbo og Ustjugov fortsatte å følge hverandre tett, og økte avstanden ned til Bolsjunov. Han endte til slutt drøye minuttet bak vinner Klæbo.

Klæbo ble liggende mye bak i ryggen på Ustjugov, og kunne dermed spare krefter på enkelte partier. Det ville komme godt med i en eventuell sprint, noe det lå an til etter 10 kilometer.

Russeren vinket frem Klæbo etter drøye ti kilometer. Nå ville russeren også spare krefter. Men, han la seg etter hvert foran igjen, trolig misfornøyd med tempoet til Klæbo.

Viste muskler

Klæbo passet på et hvert rykk-forsøk fra Ustjugov, og viste seg fram i bratte partier.

Spenningen varte hele veien og på siste runde lå de like tett som de hadde gjort på de første fem rundene.

Ned mot mål stakk Klæbo forbi sin russiske konkurrent og seilte kontrollert over målstreken og sikret seg dermed ledelsen i Tour de Ski.

Sindre Bjørnstad Skar tok fjerdeplassen 1.41,5 minutter bak, mens Simen Hegstad Krüger kom på femteplass.