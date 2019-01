Populær krydderblanding inneholder 89 prosent salt

Matkontrollen har funnet overraskende store mengder salt i krydder man ikke skulle tro det var mye salt i, og avslører hvilke krydderblandinger som er saltbomber.

Klinisk ernæringsfysiolog hos Grete Roede, Kari H. Bugge, har sett nærmere på krydderblandinger som selges i norske butikker, blant annet fra kjente produsenter som Orkla, Santa Maria og Hindu. Hun sier det er overraskende store forskjeller på krydderblandingene.

– Det er noen som inneholder passe, lite salt, og så er det noen som inneholder mye salt. Flere inneholder mest salt, sier hun til Matkontrollen.

Bugge sier at det er dumt at flere inneholder mye salt.

– Man mister oversikten over hvor mye man salter maten. Det er en anbefaling at vi skal redusere saltinntaket, sier hun.

– Farlig

Helge Istad, medisinskfaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, sier det er farlig å spise mye salt.

– Det er to ting det fører til. Over tid gir mye salt en økning i blodtrykket. Høyt blodtrykk er veldig vanlig i Norge, annenhver person over 70 år går på blodtrykksenkende medisiner. Den andre store gruppen som takler salt dårlig er de som utvikler hjertesvikt. Vi tror det er nesten 100.000 personer i Norge som har hjertesvikt. De tåler veldig lite salt, og må være nøye med hvor mye salt de får i seg, sier han til Matkontrollen.

– Misvisende: Kari H. Bugge har sett på krydderblandingene. Flere av dem er rene saltblandinger, sier hun. Foto: Renold T. Christopher/Matkontrollen

Istad sier at vedvarende høye saltforbruket fører til strukturelle endringer i blodårene som ikke går helt tilbake.

Vanskelig å velge riktig

Ifølge Bugge er det derfor det viktig å vite hvor mye salt det er i krydderblandinger.

På noen er det lett å se hva slags krydder som er inni, mens på andre er det helt umulig. Og det er vanskelig å gjette seg til hvor mye salt disse inneholder.

Det er en hel gruppe med krydderblandinger som ikke er merket med hvor mye salt de inneholder.

– Det er faktisk ikke pålagt å deklarere mengden salt i et krydder. Da blir det litt vanskelig for forbruker å velge riktig, sier Bugge til Matkontrollen.

Natvigs krydderblanding fra Toro er en av de mest solgte krydderne i Norge, men det står ikke noe om saltinnholdet på boksen. Det er også flere andre produsenter som ikke har deklarert saltmengden. Det gjelder Rema 1000 sine egne krydderblandinger, flere av Toro sine krydder og Hoff.