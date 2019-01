Misnøyen er stor med Russland etter at fristen om full tilgang og informasjon om det skandalebefengte laboratoriet i Moskva innen 31. desember ikke ble overholdt.

– Man må stå for noe

Både utøverkomiteen i Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) og 16 nasjonale antidopingbyråer har tatt til orde for at Russland, som ble tatt inn i varmen igjen september av WADA, igjen må utestenges.

Her til lands har Linda Hofstad Helleland, visepresident i WADA, og Erik Røste, president i Norges skiforbund, vært blant dem som har kritisert avgjørelsen om å fjerne sanksjonene mot Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) i utgangspunktet.

Men foreløpig har det vært stille fra norske idrettsutøvere. Det mener TV 2s Mads Kaggestad at det bør bli slutt på.

– Man må stå for noe. Vi kan ikke ha utøvere som ikke står for noe. Akkurat nå er dette viktig. Doping er på agendaen mer enn noen gang. Nå kan det skje så mye som kan være et gjennombrudd i arbeidet med uavhengighet i antidopingarbeidet. Det er bra for alle. Russland trenger mer troverdighet i antidopingarbeidet. Nå har man utøvere som er rene som stilles i et negativt lys fordi de er en del av et system som ikke har troverdighet, sier Kaggestad.

Blant de få utøverne som har vært en klar stemme i debatten rundt Russland, er den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson. Han har flere ganger fortalt om drapstrusler og hets som følger av sitt tydelig standpunkt mot det statsstyrte dopingprogrammet i Russland. Også Martin Fourcade har frontet sine meninger - mest tydelig da han forlot blomsterseremonien etter mixed-stafetten under VM i 2017 etter at russerne ikke ville ta ham i hånden.

Franskmannen har - i likhet med Johannes Thingnes Bø - vært kritisk til tidligere EPO-dømte Aleksandr Loginov. Thingnes Bø uttalte overfor russisk presse at Loginov burde si unnskyld, før han modererte seg overfor NRK litt senere.

– Det er et stort tema som er innviklet og ikke lett å forstå, men en utøver i miljøet hører mye også. Det er mange rykter og folk som snakker sammen. Det, sammen med generell kunnskap rundt det idrettspolitiske antidopingarbeidet, er viktig. Utøverne må gå sammen og støtte dem som står i vinden – som Samuelsson. Han er blitt en lederfigur. Det er også Fourcade. De trenger støtte. De gjør jobben for dem som er redde for å uttale seg. Det er viktig at de får støtte og at de føler at de har folk i ryggen som gir dem ekstra styrke til å fortsette å være offensive. Om stadig flere viser sympati med dem som engasjerer seg og tar ordet, tror jeg dem som trakasserer vil bli færre, sier Kaggestad.