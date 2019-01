To menn i 20-årene fra Bodø som i Salten tingrett ble dømt til fire år og tre måneder fengsel for voldtekt, har fått skjerpet straffene i Borgarting lagmannsrett.

De to ble i juni 2018 dømt for å ha voldtatt en jente som var 15 år og ute av stand til å ta vare på seg selv.

Jenta forklarte at hun hadde dratt på fest hvor hun drakk alkohol, og våknet morgenen etter uten klær i boligen hvor festen hadde foregått. Voldtekten skjedde i 2016.

Ingen av mennene erkjente straffskyld, og dommen ble anket.

Under ankeforhandlingen i Bodø la aktor ned påstand om fengsel på henholdsvis 7 år og 3 måneder for 26-åringen og 6 år og 3 måneder for 24-åringen.

– Var nærmest «livløs»

En venninne av jenta hadde mottatt bilder og filmer på snapchat fra en av de tiltalte mennene. Hun forklarte at det på filmsnuttene så ut som om fornærmede var nærmest «livløs», og hun fikk klump i magen når hun så dette.

At den tiltalte 24-åringen kommenterte «æ trur at æ e vitne til voldtekt» i en av filmsnuttene som var tatt på soverommene, underbygger ifølge retten at den fornærmede jenta var så full at hun ikke klarte å ta vare på seg selv.

For lagmannsretten gjorde 24-åringens kommentar imidlertid ingen forskjell i den samlede vurderingen. Lagmannsretten viser også til at 26-åringen har forklart politiet at han avbrøt samleiet fordi han følte at det ikke var rett. 26-åringen ble vurdert som edru i situasjonen.

– Han sa videre at han følte at han utnyttet henne grunnet hennes alder, og at hun var for full. Hun hadde tross alt spydd, sa han, heter det i rettsboken.

Lagmannsretten fant det bevist ut over rimelig tvil at den fornærmede jenta var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Det var heller ikke tvil om at de to tiltalte hadde forsett, og at de holdt det som sikkert eller sannsynlig at jenta var så full at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Dømt for gruppevoldtekt

Lagmannsretten fant det også bevist ut over rimelig tvil at samleiene og voldtekten ble utført av de to tiltalte i fellesskap. Normalstraffnivået burde derfor ikke være under fengsel i fem år.

24-åringen ble domfelt for voldtekt og seksuell omgang med mindreårig begått i fellesskap, og for fremstilling som seksualiserer barn, og fredskrenkelse. Han ble dømt til fengsel i 5 år og 9 måneder.

26-åringen ble domfelt for voldtekt og seksuell omgang med mindreårig, begått i fellesskap. Etter en samlet og konkret vurdering, fant lagmannsretten at straffen passende kan fastsettes til fengsel i 7 år.

Begge er dømt til å betale, hver for seg, 180.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta.