– Det som skjer nå med at mange stjerner ikke stiller eller velger å hoppe av Tour de Ski gjør at savnet av Petter Northug blir, om mulig, enda større.

Det er Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, som sier dette. Coop var lenge Petter Northugs sponsor. Nå er Coop sponsor for verdenscupen i langrenn.

Takle Friis sier at Coop Norge ikke er bekymret for frafallet av stjerner med tanke på å få mest mulig ut av sin avtale med Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Men dersom det går ut over interessen og dermed rekrutteringen til breddeidretten, er det veldig synd for langrennssporten. Det som skjer nå bidrar jo også til at savnet etter Petter blir om mulig enda større. For ham var jo dette utenkelig. Han fortalte oss at han brukte Tour de Ski for å komme i form til mesterskap, noe som står i sterk kontrast til utøvere som nå er bekymret for at Tour de Ski skal ødelegge mesterskapsformen, forklarer Takle Friis.

– Det er nok mange barn og fremtidige langrennshåp som nå sitter hjemme og håper at Johannes både fullfører og vinner Touren. Vi heier på dem, sier Bjørn Takle Friis videre.

Coop Norge har ingen klausul i sin avtale med FIS som omhandler at de beste løperne må stille i de viktigste løpene.

– Vi kommer heller ikke til å be om å få det, sier Takle Friis.

– Det er i dameklassen frafallet av de beste er stort. Her mangler nå 5-6 av de som hadde vært blant de ti beste sammenlagt. Therese Johaug, Ragnhild Haga, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Stina Nilsson og Ida Ingemarsdotter. Det er vel en viss fare for at produktet får et b-preg?

– Ja, vi ser det, og det er synd for langrennssporten om Tour de Ski, som i mange år har vært så viktig for både utøvere og publikum, får et b-stempel, understreker Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge.