Første nyttårsdag holdt statsminister Erna Solberg sin årlige nyttårstale, og i år var det barn som var i fokus.

– Vi nordmenn får stadig færre barn. For å opprettholde folketallet, må hver av oss kvinner få litt mer enn to barn i gjennomsnitt. I dag er tallet 1,6, og stadig flere venter lenger med å få barn, sa statsministeren på riksdekkende TV 1. januar.

– Jeg blir skikkelig provosert

Utsagnet har provosert flere, inkludert Kari Kristensen, som jobber som frilans tekstforfatter. Hun reagerte med denne tweeten samme dag:

«Vi må legge til rette for at det blir lettere å få barn i studietida og tidlig i karrieren» sier statsministeren i nyttårstalen, mens hun sørger for 30 (!) kroner i økt barnetrygd, dyrere barnehage og enda usikrere arbeidsliv. Rekk opp hånda alle unge kvinner som vil ha sex.

– Jeg blir skikkelig provosert på vegne av alle kvinner, sier Kari Kristensen til God morgen Norge.

– For det første er det opp til kvinner selv å føde barn. Og arbeidslivet blir stadig mer usikkert. Vi går inn i en omsorgskrise, fordi vi jobber for mye. Vi klarer verken å ta vare på barna våre eller de eldre, fortsetter Kristensen.

Kristensen er selv 34 år, og har foreløpig ikke satt noen barn til verden. Etter tweeten har hun fått mye positiv respons.

– Jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i det. Det er veldig mange kvinner mellom 20 og 40 år som fortsatt ikke er i fast jobb. Man tør rett og slett ikke å få barn i en så usikker situasjon, sier Kristensen.

Ulogisk budskap

Sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum, reagerer også på budskapet i statsministerens tale.

– Ved første øyekast virker det som et veldig logisk budskap, men når man begynner å tenke gjennom det, er det ikke så logisk. Om få år blir vi åtte milliarder mennesker på kloden, så det er nok barn i verden. Så er jo spørsmålet om vi da trenger flere norske barn, sier Stavrum til "God morgen Norge".

– Alternativet hadde jo vært å si at det beste norske kvinner kan gjøre, er å ikke få flere barn, fordi det er nok barn i verden. At vi heller kunne brukt noe av velstanden vår til å gjøre livet bedre for de barna som ikke er født av norske foreldre, fortsetter Stavrum.

Han sier videre at dersom det er sånn at vi trenger mer arbeidskraft i Norge, kan økt arbeidsinnvandring være en løsning.

– Men arbeidsinnvandrere flytter vel ofte tilbake til landene de kommer fra?

– Ja, og vi må få det systemet til å fungere. Det er et grunnleggende problem som ikke er løst, presiserer Stavrum.

Stiller tydelige krav til Erna

Det er spesielt to ting frilanser Kari Kristensen mener er viktig for å legge til rette for at flere kvinner skal få barn.

– Først og fremst må vi fjerne midlertidigheten i arbeidslivet. Og så må vi ha en arbeidstidsreduksjon, gjerne til sekstimers-dager. Man kan si at det blir dyrt, men i lengden kan det føre til at folk står lenger i jobb og at det blir flere faste jobber, understreker Kristensen.