2018 er over, og TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik har plukket ut månedens lag for desember fra Get-ligaen.

Her er hans betraktninger.

Se videoen på TV 2 Hockeys Facebook-side HER!

Målvakt: Henrik Holm (Stavanger Oilers):

– Stavanger har gått som toget i desember. Tapte riktignok på straffer i årets siste kamp, men Henrik Holm har bidratt i veldig stor grad til serieledernes seks seire på syv kamper i desember.

Back: Kalle Ekelund (Vålerenga):

– Svensken syns ikke alltid like godt i scoringsprotokollen, men har bidratt i stor grad til at Vålerenga har hatt en bra desember. Gikk et nytt år i møte på andreplass.

Back: Victor Björkung (Frisk Asker):

– Frisk Askers svenske ankom sent på året, men har levert meget bra på et ustabilt Asker-lag.

Løper: Phil Lane (Stavanger Oilers):

– Kom litt tregt i gang, men sammen med resten av Stavanger Oilers var Lane meget godt i desember. Står med 13 mål og 10 målgivende for siddisene denne sesongen.

Center: Austin Cangelosi (Lillehammer):

– Cangelosi har virkelig fått fart på skøytene. Den lille høyrefattede forwarden er blant annet meget dyktig i dropper.

Løper: Rasmus Ahlholm (Vålerenga):

– Dette var den enkleste spilleren å plukke ut i desember. Meget, meget bra har Ahlholm vært. Til tider et angrep på egenhånd. Svensken er Vålerengas toppscorer med 23 mål, og 18 målgivende.