FK Haugesund er nå i forhandlinger med Rosenborg om trenerduoen Erik Horneland og Karl Oskar Emberland. Det skriver Haugesunds Avis.

Styreleder i Haugesund, Leiv Helge Kaldheim bekrefter at det pågår forhandlinger overfor avisen.

– Vi er i forhandlinger om Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland. Vi hadde et telefonmøte med Rosenborg-ledelsen torsdag morgen, sier Kaldheim til Haugesunds Avis.

– Tidspunktet 3. januar er et uheldig tidspunkt å forhandle om trenere. Men det er sakens realitet og ikke en situasjon vi har ønsket å komme i. Vi har fått tilbakemelding fra Rosenborg om at de ønsker å hente trenerne våre og trenerne ønsker det selv. Da er det vanskelig å gjøre noe annet enn å gå i forhandlinger, forteller Kaldheim.

Langt fra en enighet om verdien

Men i følge styrelederen er klubbene langt i fra en enighet.

– Det jeg kan si er at partene står langt fra hverandre i forståelsen av verdien til Eirik Horneland, sier styrelederen.

Kaldheim legger ikke skjul på at de er tjent med en rask avklaring.

– Vi har ikke satt noe tidspunkt på det, men vi synes at situasjonen er utfordrende for oss. Så er det utfordrende for Rosenborg og ikke minst for de to karene som står midt oppe i det. Så alle er tjent med en kjapp avklaring.

Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Ness, Jan Kåre

«Langt ned på listen»

Da det ble kjent at Rosenborg hadde vært i samtaler med Haugesund tidligere i desember 2018, mente TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at det var et valg langt nede på listen.

– Eirik Horneland er en trener som virkelig har imponert i Haugesund og en av de mest spennende trenerne vi har i Norge, men nå begynner Rosenborg å komme langt ned på listen sin. Aldri i livet om Horneland var en kandidat for et par måneder siden, sa Mathisen.

Han mente også det var et trygt valg.

– Horneland er en tøffing. Han er veldig klar og tydelig i sin filosofi. Han stiller høye krav og kunne kanskje vært noe av det Rosenborg trenger. Det er et rimelig trygt valg. De vet hva de får, men de vet også hva de ikke får, sa Mathisen i desember.