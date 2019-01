Tour de Ski er blitt alt annet enn det Martin Johnsrud Sundby (34) hadde håpet på.

Det startet med tidtakerkaos og prolog-exit på første etappe. Så ble han nummer 10, 45 sekunder bak Sergej Ustjugov, på 15-kilometeren den påfølgende dagen.

I Val Müstair ble det nok en skuffende prolog-exit, før Sundby endte på en svak 39. plass på fellesstarten i Oberstdorf.

Torsdagens jaktstart ble derimot en stor opptur. Sundby hadde best tid av samtlige løpere.

Likevel mener TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad at det spøker for Sundbys plass på stafettlaget til Norge.

– På stafetten står de norske lederne foreløpig overfor en skikkelig utfordring, da både Iversen, Tønseth og Røthe akkurat nå er sterkere enn Sundby i klassisk. Samtidig er Krüger, Røthe og Klæbo kanskje vel så sterke på de avsluttende skøyteetappene, årbeste tatt i betraktning. Per dags dato er han vel sånn sett ikke inne på stafettlaget, sier Skinstad, før han legger til:

– Når det er sagt er han inne i VM-troppen, og jeg tror stafettlaget vil tas ut basert på erfaring og hvem som er i best form i selve VM. Stafetten er nest siste distanse, og jeg tror Sundby vil få muligheten til å vise seg frem før den tid.

Røa-løperen føler seg ikke trygg på stafettplass.

– Det som er bra med stafettlaget er at det ikke tas ut før vi har gått i VM. Man kan slå kron og mynt på hvem som skal gå nå.

– Er det kun én mann som kan føle seg sikker på plass?

– Emil, mener du? Jeg vet ikke hvem du tenker på. Jeg er ikke sikker på å få gå stafetten. Man kan være i god form nå, men det er sju uker til VM. Et stafettlag tas ut på bakgrunn av prestasjoner i VM. Det vet alle, sier han.

For selv om Sundby står i fare for å miste stafettplassen, er det fortsatt mange distanser han er kvalifisert for.

– Martin har 2., 3. og 4. plass i World Cup i år, på henholdsvis 30 km fristil, 15 km fristil og 15 km klassisk. Med dette har han klart de formelle kravene til VM, som er pallplass i World Cup, sier Skinstad.

TV 2-eksperten føler seg trygg på at Sundby får gå minst to distanser.

– Som VM- og OL-medaljør på 30 km fellesstart med skibytte de siste årene, samt en pallplass på 30 km også i år, anser jeg han for å være inne på laget til 30 km fellesstart med skibytte og 50 km fellesstart fristil, sier Skinstad.

Sundby mener Norge har et luksusproblem.

– Vi har et ekstremt sterkt lag som kjemper om fire plasser på hver VM-distanse. Vi har hatt sterke lag tidligere, men da har vi hatt løpere som Northug som har kunnet slå ut folk. Nå er vi åtte mann som kan gå hver distanse. Det er en fantastisk situasjon vi står i. Den er like komplisert som fantastisk, sier han.

34-åringen er blant dem som må imponere i Otepää for å få lov til å gå 15-kilometeren i VM.

– Det er utrolig mange som kjemper om plassene på det laget. Emil har vært på pallen, og jeg har en 4. plass. Det er sikkert 6-7 som kunne gått. Jeg skal forsøke å kvalifisere meg i Otepää. Ellers tror jeg de to lengste distansene passer meg bra, sier Sundby.