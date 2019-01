Sunne, hjemmelagde rundstykker og knekkebrød

Bytt plass på stekebrettene halvveis i steketiden.

Ta ut stekebrettene, løft av bakepapiret med knekkebrødene og legg tilbake i stekebrettet med bakepapiret opp, trekk av bakepapiret, del opp/bryt knekkebrødene fra hverandre og fordel utover stekebrettet.

Stek videre med døren på gløtt i 20-30 min til knekkebrødene er sprø. Avkjøl på rist før de oppbevares i tett boks. Tykkelsen på knekkebrødene avgjør steketiden for å få sprøe knekkebrød.

Sunne fiberrundstykker med frukt og nøtter

Nøtter kan sløyfes for de som ikke tåler det.

Deigen kan lages med kald væske og heves natten over (7-8 timer).

2 ss rapsoljer til baking

200 g Kesam (kan erstattes med 2 dl vann)

1 l skummet melk eller vann

1 ss honning (kan sløyfes)

1 pk tørrgjær

1 ts salt

1 ts kardemomme

ca 1 kg fiberbakst eventuelt grovbakstmel

3 dl havrekli

2 dl hvetekli

1 dl linfrø eller solsikkekjerner

2-3 dl tørket frukt, hakket fiken/aprikoser, svisker, rosiner i biter

ca 150 g hakkede valnøtter/hasselnøtter (kan erstattes med ca 50 g tørket frukt og 50 g store havregryn for de med nøtteallergi)

Varm kesam, melk/vann og honning til fingervarmt.

Hold igjen ca 2 dl fiber/grovbakst mel.

Bland sammen resten av melet, tørrgjær, salt, kardemomme, grovhakket tørket frukt og nøtter. Tilsett den fingervarme væsken og elt/rør sammen for hånd i ca 5 min, i kjøkkenmaskin ca 3 min. Deigen skal være løs og klissete. Deigen trenger ikke forheves.

Bruk to skjeer, form deigen til boller og legg på et bakepapirkledt stekebrett. Etterhev under klede i ca 1 1/2 time og stek på midterste rille i varm stekeovn, 225 grader i 12-15 min (steketid avhengig av hvor store «bollene» er).

Avkjøl på rist.

Egner seg godt til frysing.

RUNDSTYKKER: Grove og smakfulle. Foto: TV 2

​

​