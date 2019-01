Sindre (31) evakuerer før uværet treffer: – Fullstendig kaos

Thailandske myndigheter har sendt ut farevarsel for store områder før den tropiske stormen «Pabuk» treffer sør i Thailand i natt.

Stormen vil rase gjennom landet fra sør til nord, og vil ramme turistperler som Phuket, Koh Samui og Krabi, skriver al Jazeera.

– Det kan lokalt komme opp mot 300 mm nebør i løpet av 24 timer og blåse vind opp mot full storm styrke. Den treffer land i natt norsk tid, forteller vakthavende meteorolog i Storm Geo, Ina Ynnesdal til TV2.no.

Meteorologen sier videre at hun vinden vil gi høye bølger inn over land og frykter at de store nedbørmengdene vil føre til lokale oversvømmelser og jordskred.

Stormen kan bli den mest alvorlige som har rammet området siden «Harriet» herjet landet i 1962, ifølge Seree Supratid, klimaforsker ved Rangsit University. Da mistet 900 mennesker livet, skriver Khaosod English.

Flere tusen turister flykter fra thailandske øyer og inn på fastlandet, skriver AFP.

Evakuerer

Thailand er et yndet reisemål blant nordmenn, og gjerne særlig i vinterhalvåret.

En av dem som befinner seg der nå er Sindre Blakstad (31) fra Kristiansund. Han er på øya Koh Samui sammen med kompisgjengen, men oppholdet har tatt en brå vending etter meldingene om uværet.

– Vi sitter nå i en bil på vei opp mot høyden. Det er mange biler som skal samme vei. Nå kjørte det akkurat en pickup med lasteplanet fullt av mennesker forbi her, sier Blakstad på telefon til TV 2.

Han forteller at mange allerede har evakuert til fastlandet med båt, men at det meste av båtbilletter er revet bort. Blakstad og kompisene har bestemt seg for å bli værende på øya.

Samtidig skrur hotellene i høyereliggende strøk opp prisene på grunn av den enorme pågangen. De norske guttene har heldigvis fått hjelp av forsikringsselskapet og sikret seg et hotell i høyden ut oppholdet.

– Fullstendig kaos

Tidligere i dag var de innom et supermarked for å hamstre mat og drikke, og Blakstad melder om kaotiske tilstander.

– Det var fullstendig kaos. Jeg har aldri sett så mange mennesker på en butikk tidligere. Det var heldigvis fortsatt litt mat igjen, forteller han.