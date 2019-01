Trønderen er nå på vei hjem til Meråker etter fire gode løp i Tour de Ski. Iversen liker Tur de Ski, men hopper av etappeløpet. Han er redd for å stille utbrent i VM i Seefeld. Dessuten har han fått beskjed om at han må «vise takter» på 15 kilometer klassisk i Estland senere i januar.

Iversen bryter Tour de Ski besatt av ønsket om suksess i VM. Han er villig til å ofre det meste for å lykkes i Seefeld: som å vinne Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt.

– Det er VM som gjelder i år. Det er vel nesten bare mor min som husker at jeg var i OL i fjor, sier Iversen, som ikke var i form i Sør-Korea.

Nå mener Iversen at han vært så god i vinter at han er kvalifisert til det meste under verdensmesterskapet i Seefeld.

– Er du «inne» på laget som skal gå 15 kilometer klassisk, som er «din» distanse?

– Ja, selvsagt!

– Er du kvalifisert for sprint, fristil?

– Ja.

– l lagsprint, fristil?

– Ja.

– 30 kilometer med skibytte. Mener du at du er en de fire nordmennene som skal gå?

– Ja.

– Stafetten?

– Den SKAL jeg gå, ja!

– Det var klar tale!

– Ja, men jeg har vært god i vinter.

– Herregud, jeg glemte å spørre om femmila i VM, skal du gå den også?

– Litt usikker, kanskje ...​